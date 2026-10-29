Video Musik “It's Me” dari ILLIT Tembus 200 Juta Penayangan di YouTube

ILLIT (Soompi)
JawaPos.com - Video musik “It's Me” dari ILLIT resmi melampaui 200 juta penayangan di YouTube. Pencapaian ini menjadi tonggak penting kedua bagi girl group K-pop tersebut setelah video musik debut mereka, “Magnetic”, lebih dulu mencapai angka serupa.
Menurut BELIFT LAB, agensi yang menaungi ILLIT, video musik “It's Me” menembus 200 juta views sekitar pukul 03.00 pada 27 Oktober 2026. Capaian tersebut secara resmi diumumkan pada 28 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Allkpop.
“It's Me” merupakan lagu utama dari mini album keempat ILLIT, MAMIHLAPINATAPAI. Video musiknya dirilis pada 30 April 2026 dan berhasil mengumpulkan 200 juta penayangan dalam waktu 180 hari.
Pencapaian itu terbilang lebih cepat dibandingkan “Magnetic”, yang membutuhkan 329 hari untuk mencapai angka penayangan serupa. Perbandingan tersebut menunjukkan tingginya perhatian penggemar terhadap rilisan ILLIT, yang terus membangun popularitas di tengah persaingan industri musik Korea Selatan.
Popularitas “It's Me” tidak hanya terlihat dari jumlah penonton di YouTube. Enam bulan setelah dirilis, video musik lagu tersebut masih bertahan di tangga lagu video musik populer harian YouTube Korea Selatan.
Lagu ini mengangkat tentang perasaan seseorang yang mulai mempertanyakan posisinya di mata orang yang disukai setelah menjalani kencan pertama. Melalui pernyataan penuh percaya diri bahwa dirinya adalah orang yang paling diinginkan, “It's Me” menggambarkan keinginan untuk menjadi pilihan utama seseorang yang dicintai.
Konsep tersebut diterjemahkan ke dalam video musik yang menampilkan sisi jenaka dan karakter khas para anggota ILLIT. Mereka digambarkan berusaha mendapatkan jawaban yang paling ingin didengar dari orang yang disukai.
Lirik yang ekspresif berpadu dengan koreografi energik dan nuansa musik techno. Kombinasi itu menjadi bagian dari daya tarik lagu yang mudah diingat sekaligus cocok digunakan sebagai latar berbagai konten digital.
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Jawa Pos
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