Song Joong-ki dan Katy Panen Minyak Zaitun Sendiri di Italia, Choi Hwa-jung Ungkap Hadiah Spesial

song jong ki (x @asiavibe_72)

JawaPos.com - Kehidupan keluarga Song Joong-ki dan sang istri, Katy Louise Saunders, kembali menarik perhatian publik.

Kehidupan mereka di Italia terungkap melalui cerita presenter Choi Hwa-jung, yang memperlihatkan hadiah istimewa berupa minyak zaitun hasil panen pasangan tersebut.

Bukan sekadar hadiah biasa, minyak zaitun itu memiliki nilai sentimental karena dipanen langsung oleh Song Joong-ki dan Katy.

Dalam konten YouTube berjudul The God of Management, Choi Hwa-jung! First Public Reveal of 5 Greek Yogurt Recipes She Always Eats for Breakfast, Choi membagikan lima resep yoghurt Yunani untuk sarapan.

Saat menjelaskan cara membuat hidangan Turkish egg, ia menambahkan minyak zaitun ke dalam saus dan mengungkapkan asal minyak tersebut. “Ini hadiah dari Song Joong-ki.

Katanya, ini minyak zaitun yang pertama kali dipanen sendiri olehnya dan istrinya di Italia. Mereka memanennya sendiri. Ini sangat berharga,” ujarnya.

Perhatian Choi juga tertuju pada kemasan minyak zaitun yang menampilkan ilustrasi dua anak sedang menaiki tangga.

Menurut penjelasan Song Joong-ki kepadanya, gambar tersebut menggambarkan kedua anaknya. Choi mengaku menganggap hadiah itu begitu istimewa hingga memilih mengonsumsinya saat perut kosong. Ia juga memuji aroma minyak zaitun tersebut yang menurutnya terasa berbeda.

Song Joong-ki mengumumkan pernikahannya dengan aktris asal Inggris, Katy Louise Saunders, sekaligus kabar kehamilan sang istri pada 2023.

Pasangan ini kemudian dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki. Pada November 2024, Song kembali membagikan kabar bahagia mengenai kelahiran anak kedua mereka, seorang putri yang lahir di Roma, Italia.

Menurut laporan Sport Chosun, Song Joong-ki pernah menyampaikan kabar kelahiran putrinya secara langsung melalui fan cafe.

Ia mengungkapkan rasa syukur karena dapat menyambut anak keduanya di Roma, kota tempat ia bertemu anak pertamanya lebih dari setahun sebelumnya. Sang aktor juga menyebut putrinya lahir dalam keadaan sehat.

Kedekatan Song Joong-ki dengan keluarga kecilnya beberapa kali menjadi sorotan. Ia pernah terlihat berjalan bersama Katy sambil mendorong kereta bayi di jalanan.