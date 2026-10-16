Mendiang Ahn Sung Ki Raih Good People Artist Award di Beautiful Artist Awards ke-16

mendiang ahn sung ki (x @soompi)

JawaPos.com - Mendiang Ahn Sung Ki menerima penghargaan Good People Artist Award dalam ajang Beautiful Artist Awards ke-16.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan panjangnya di dunia perfilman sekaligus dedikasinya dalam melakukan berbagai kegiatan sosial.

Sosok yang dikenal sebagai salah satu aktor penting dalam sejarah sinema Korea ini kembali dikenang melalui penghargaan yang menyoroti sisi kemanusiaannya.

Menurut laporan allkpop, penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara Beautiful Artist Awards ke-16 yang berlangsung di Stage 28, Gangdong-gu, Seoul. Putra kedua Ahn Sung Ki, Ahn Philip, yang berprofesi sebagai seniman, hadir untuk menerima penghargaan atas nama ayahnya.

Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa penghormatan ini diberikan untuk mengenang kehidupannya yang hangat, rendah hati, dan penuh ketekunan.

Good People Artist Award merupakan penghargaan bagi seniman yang tidak hanya berkontribusi melalui karya, tetapi juga menjadi teladan masyarakat lewat tindakan baik dan kepedulian sosial.

Ahn Sung Ki dinilai memiliki rekam jejak panjang dalam kegiatan kemanusiaan, termasuk keterlibatannya dalam kegiatan sukarela bersama UNICEF dan perannya sebagai duta niat baik. Aktivitas tersebut menjadi bagian penting dari warisan yang ditinggalkannya di luar dunia hiburan.

Ahn Sung Ki memulai karier sebagai aktor cilik pada 1957 melalui film The Twilight Train. Sepanjang perjalanan kariernya selama hampir tujuh dekade, ia telah tampil dalam lebih dari 130 film dan menjadi salah satu figur yang berpengaruh dalam perkembangan perfilman Korea Selatan.

Dedikasi serta konsistensinya membuat namanya dihormati oleh berbagai generasi penonton dan pelaku industri film.

Penghargaan ini juga memiliki hubungan khusus dengan perjalanan hidup Ahn Sung Ki. Ia pernah menjabat sebagai ketua pertama Shin Young Kyun Arts and Culture Foundation selama sekitar 16 tahun, sejak yayasan tersebut didirikan pada 2011 hingga wafat pada awal 2026.

Setelah bertahun-tahun membantu mendukung perkembangan seniman muda dan kegiatan kebudayaan, kini ia menerima penghormatan dari yayasan yang pernah dipimpinnya.

Selain Ahn Sung Ki, Beautiful Artist Awards tahun ini juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh lain.

Kim Mu Yeol menerima Film and Television Artist Award, Park Geun Hyung memperoleh Performing Arts Artist Award, sinematografer Lee Seok Ki meraih Lifetime Achievement Award, sedangkan sutradara Kim Do Young menerima New Artist Award.