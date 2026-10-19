Bunga Citra Lestari Serahkan Penghargaan ICON AWARD, Apresiasi untuk Klinik Kecantikan

JawaPos.com - Artis Bunga Citra Lestari menjadi salah satu sorotan di ajang Vitaran Aesthetic Summit 3.0 yang berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Bukan hanya hadir dengan kapasitasnya sebagai Brand Ambassador Vitaran, produk berbasis Polynucleotide (PN) yang berasal dari DNA Salmon Trout. Wanita yang kerap disapa BCL juga menyerahkan penghargaan ICON AWARD kepada lima klinik estetika yang dinilai berperan penting dalam perjalanan perawatan kulit dan kecantikan.

Dalam kesempatan tersebut, BCL menyerahkan penghargaan bersama perwakilan dari Haju Medical. Lima klinik menerima ICON AWARD dinilai berdasarkan kategori bintang.

ERHA meraih penghargaan tertinggi dengan empat bintang, AIRIN menyusul dengan tiga bintang dan Dermies Max by ERHA memperoleh dua bintang. Adapun Naavagreen Glow & Aesthetic Clinic dan SOZO masing-masing mendapatkan penghargaan satu bintang.

Bagi BCL, keterlibatannya dalam acara tersebut bukan sekadar menjadi bagian dari seremoni penghargaan. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya memahami kualitas bahan dan kebutuhan kulit sebelum menentukan perawatan estetika.

“Senang sekali bisa menjadi bagian dari momen ini dan melihat banyak klinik yang percaya dengan Vitaran. Menurut aku, Vitaran bisa menjadi smart choice karena penting untuk memilih perawatan dengan memahami kualitas bahan dan kebutuhan kulit," ujar Bunga Citra Lestari.

Dalam dunia estetika, pemahaman mengenai kandungan produk menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan sebelum seseorang menjalani prosedur perawatan. Menentukan pemilihan perawatan tidak cukup hanya didasarkan pada popularitas produk atau tren kecantikan yang sedang berkembang.

Kondisi kulit, indikasi medis, manfaat yang diharapkan, serta potensi risiko perlu menjadi pertimbangan. Karena itu, konsultasi dengan dokter yang kompeten penting dilakukan agar prosedur yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien.