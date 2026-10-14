GAC AION UT Urban Debut di Indonesia, Punya Fitur Baru yang Lebih Praktis

AION UT Urban resmi diperkenalkan pada ajang First Viewing di Summarecon Mall Bekasi. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - GAC Indonesia memperkenalkan AION UT Urban kepada publik melalui sesi First Preview di ajang Indomobil Expo, Main Atrium Summarecon Mall Bekasi, pada 13–18 Oktober 2026.
Mobil listrik berjenis compact hatchback tersebut mendapat sejumlah tambahan fitur kenyamanan dan kepraktisan dibandingkan AION UT Standard.
Product Planning and Strategy GAC Indonesia Iqbal Taufiqurrahman mengatakan, pengembangan varian Urban didasarkan pada kebutuhan konsumen dalam menggunakan kendaraan sehari-hari.
”Kami melihat kenyamanan dan kepraktisan sebagai bagian penting dari pengalaman berkendara,” ujar Iqbal.
Pembaruan AION UT Urban mencakup jok berbahan synthetic leather, setir berlapis material serupa, serta electric driver seat. Fitur pengaturan jok secara elektrik memungkinkan pengemudi menyesuaikan posisi duduk sesuai preferensi.
Menurut Iqbal, penambahan fitur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi konsumen yang menggunakan mobil untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja hingga bepergian bersama keluarga.
”Kami menghadirkan pembaruan yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan mendukung berbagai aktivitas mereka,” katanya.
Fitur lain yang menjadi pembeda adalah electric power tailgate. Pintu bagasi yang dapat dioperasikan secara elektrik ini memudahkan pengguna saat memasukkan atau mengeluarkan barang, termasuk belanjaan dan perlengkapan kerja.
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