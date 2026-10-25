Penggemar China Tawarkan Pinjaman untuk Bantu Orang Tua AiJing A2O LITE Lunasi Utang

JawaPos.com - Sejumlah penggemar China dari AiJing, anggota berusia 13 tahun dari grup rookie A2O LITE, menjadi sorotan setelah mengusulkan bantuan finansial untuk menyelesaikan persoalan utang yang melibatkan orang tua sang idol.

Usulan tersebut muncul di media sosial Weibo dan memicu perdebatan mengenai batas dukungan penggemar terhadap kehidupan pribadi artis, terutama ketika persoalan yang dibahas berkaitan dengan keluarga seorang idol yang masih di bawah umur.

Menurut laporan allkpop, salah satu penggemar menyatakan kesediaannya meminjamkan 1.000 yuan dan mengusulkan koordinasi dengan akun-akun penggemar besar untuk mengumpulkan dana tambahan.

Bantuan itu direncanakan sebagai pinjaman, bukan donasi, dengan harapan uang dapat dikembalikan kepada para penggemar setelah keluarga AiJing memperoleh penghasilan.

Penggemar lain juga mengusulkan agar pihak keluarga dilibatkan dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut.

Sebagian penggemar mengaku ingin membantu agar AiJing dapat berfokus pada karier musiknya tanpa terbebani persoalan finansial keluarga.

Namun, gagasan tersebut menuai kritik setelah menjadi pembicaraan di komunitas daring Korea Selatan.