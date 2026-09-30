Baru 10 Hari Menikah, Kentaro Sakaguchi Dilaporkan Terlibat Perselisihan dengan Istri 

kentaro sakaguchi (x @kstyle_news)

JawaPos.com – Kentaro Sakaguchi jadi sorotan setelah terjadi perselisihan rumah tangga yang berujung pada kedatangan polisi ke kediamannya.

Menurut laporan Zapzee, insiden tersebut terjadi pada dini hari 17 September, sekitar 10 hari setelah Sakaguchi mengumumkan pernikahannya dengan seorang perempuan non-selebritas.

Laporan media Jepang menyebut panggilan darurat ke nomor 110 dilakukan dari kediaman Sakaguchi ketika dirinya dan sang istri terlibat pertengkaran.

Seorang pejabat kepolisian mengatakan perselisihan verbal di antara pasangan tersebut meningkat, sementara pihak yang diduga melakukan panggilan disebut merupakan istri Sakaguchi. Hingga laporan tersebut diterbitkan, agensi sang aktor belum memberikan tanggapan.

Sakaguchi sebelumnya mengumumkan pernikahannya pada 6 September melalui situs klub penggemar berbayar.

Ia mengungkapkan telah menikah dengan perempuan non-selebritas yang selama ini menjalin hubungan dengannya.

Sang istri diketahui bekerja sebagai penata rambut dan tata rias serta disebut tiga tahun lebih tua dari Sakaguchi.

Keduanya dikabarkan telah mengenal satu sama lain sejak bekerja dalam sebuah proyek drama dan menjalani hubungan selama beberapa tahun.

Media Jepang juga sebelumnya memberitakan bahwa pasangan tersebut telah tinggal bersama di Tokyo. Namun, detail mengenai kehidupan pribadi mereka setelah menikah belum banyak disampaikan secara terbuka.

Nama Kentaro Sakaguchi semakin dikenal di Korea setelah membintangi drama Jepang-Korea What Comes After Love bersama Lee Se Young.

Aktor kelahiran 1991 itu juga tengah bersiap menyapa penonton lewat drama kiDnap GAME, yang dijadwalkan tayang mulai Oktober 2026.

Kabar mengenai perselisihan rumah tangga tersebut masih berdasarkan laporan media Jepang dan belum disertai penjelasan langsung dari Sakaguchi maupun agensinya.