Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 30 September 2026 | 17.19 WIB

Baru 10 Hari Menikah, Kentaro Sakaguchi Dilaporkan Terlibat Perselisihan dengan Istri 

kentaro sakaguchi (x @kstyle_news)

JawaPos.com – Kentaro Sakaguchi jadi sorotan setelah terjadi perselisihan rumah tangga yang berujung pada kedatangan polisi ke kediamannya.

Menurut laporan Zapzee, insiden tersebut terjadi pada dini hari 17 September, sekitar 10 hari setelah Sakaguchi mengumumkan pernikahannya dengan seorang perempuan non-selebritas.

Laporan media Jepang menyebut panggilan darurat ke nomor 110 dilakukan dari kediaman Sakaguchi ketika dirinya dan sang istri terlibat pertengkaran.

Seorang pejabat kepolisian mengatakan perselisihan verbal di antara pasangan tersebut meningkat, sementara pihak yang diduga melakukan panggilan disebut merupakan istri Sakaguchi. Hingga laporan tersebut diterbitkan, agensi sang aktor belum memberikan tanggapan.

Sakaguchi sebelumnya mengumumkan pernikahannya pada 6 September melalui situs klub penggemar berbayar.

Ia mengungkapkan telah menikah dengan perempuan non-selebritas yang selama ini menjalin hubungan dengannya.

Sang istri diketahui bekerja sebagai penata rambut dan tata rias serta disebut tiga tahun lebih tua dari Sakaguchi.

Keduanya dikabarkan telah mengenal satu sama lain sejak bekerja dalam sebuah proyek drama dan menjalani hubungan selama beberapa tahun.

Media Jepang juga sebelumnya memberitakan bahwa pasangan tersebut telah tinggal bersama di Tokyo. Namun, detail mengenai kehidupan pribadi mereka setelah menikah belum banyak disampaikan secara terbuka.

Nama Kentaro Sakaguchi semakin dikenal di Korea setelah membintangi drama Jepang-Korea What Comes After Love bersama Lee Se Young.

Aktor kelahiran 1991 itu juga tengah bersiap menyapa penonton lewat drama kiDnap GAME, yang dijadwalkan tayang mulai Oktober 2026.

Kabar mengenai perselisihan rumah tangga tersebut masih berdasarkan laporan media Jepang dan belum disertai penjelasan langsung dari Sakaguchi maupun agensinya.

Karena itu, informasi mengenai detail kejadian maupun penyebab pertengkaran belum dapat dipastikan lebih jauh.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
2,5 Tahun Jalani LDR, Shin Ji Soo ‘Superstar K3’ Kini Resmi Jadi Istri - Image
Entertainment

2,5 Tahun Jalani LDR, Shin Ji Soo ‘Superstar K3’ Kini Resmi Jadi Istri

Kamis, 24 September 2026 | 19.14 WIB

Tak Hanya Romantis, 4 Zodiak Pria Ini Disebut Bisa Membawa Hoki untuk Istri - Image
Zodiak

Tak Hanya Romantis, 4 Zodiak Pria Ini Disebut Bisa Membawa Hoki untuk Istri

Selasa, 15 September 2026 | 21.40 WIB

Ingin Menjadi Suami yang Menjadi Kebanggaan Istri? Coba Lakukan 6 Kebiasaan Ini Setiap Hari - Image
Lifestyle

Ingin Menjadi Suami yang Menjadi Kebanggaan Istri? Coba Lakukan 6 Kebiasaan Ini Setiap Hari

Minggu, 13 September 2026 | 04.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore