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Aulia Ramadhani
Rabu, 30 September 2026 | 16.42 WIB

Winter aespa Alami Sakit Herpes Zoster, Absen dari Konser?

Winter aespa. Sumber Foto: Soompi - Image

Winter aespa. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Winter, anggota girlgrup Korea aespa tersebut kabarnya mengalami herpes zoster (cacar ular).

Dilansir dari Soompi, Rabu (30/9), dengan kondisi tersebut, ia tidak akan bergabung dengan anggota grup lainnya dalam konser mereka di Dallas

Agensinya  SM Entertainment mengumumkan bahwa Winter telah didiagnosis menderita herpes zoster (cacar ular) membuatnya tidak dapat tampil dalam pertunjukan aespa di Dallas pada hari itu.

Mereka melanjutkan, "Winter telah mengalami masalah kesehatan sebelum pertunjukan di Miami baru-baru ini pada tanggal 26 September.”

Ia juga menyempatkan tampil bersama anggota lainnya, ia tetap melanjutkan pertunjukan tersebut.

Setelah konser itu, ternyata kondisinya tidak membaik, ia mengunjungi rumah sakit usai pertunjukan Miami untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Demi penggemar, Winter tetap berkomitmen kuat untuk tampil di pertunjukan Dallas bahkan setelah diagnosis tersebut.

Agenski juga mengkonfirmasi bahwa Winter tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertunjukan aespa di Dallas, termasuk acara Hi-Bye dan Send-Off.

Merujuk pada rekomendasi tim medis bahwa kesehatan dan pemulihan yang memadai harus menjadi prioritas, Winter absen dari pertunjukan Dallas

Sang idol juga tak mengikuti sesi Hi-Bye dan Send-Off, namun penggemar tetap bertemu dengan tiga anggota lain yaitu Karina, Giselle, dan Ningning.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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