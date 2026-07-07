Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Selasa, 7 Juli 2026 | 18.09 WIB

Beda Nasib dengan Karina, Winter AESPA Ternyata 3 Kali Ditolak SM Entertainment

Winter dan Karina AESPA menjadi bintang tamu di JTBC Please Take Care of My Refrigerator. (Naver)

 
JawaPos.com - Baru-baru ini Winter dan Karina AESPA tampil sebagai bintang tamu dalam acara JTBC Please Take Care of My Refrigerator.
 
Episode yang tayang pada 5 Juli 2026, keduanya membagikan cerita proses audisi mereka dengan SM Entertainment.
 
Awalnya, MC Kim Sung Joo memuji keduanya karena memiliki tampilan khas SM terlebih tipe wajah.
 
Mendengar pujian itu, Karina justru memuji Winter dengan mengatakan bahwa rekan satu grupnya itu memiliki penampilan yang mengingatkannya pada senior SM seperti Taeyeon dan Seo Hyun Jin.
 
Namun Winter justru berpendapat bahwa Karina lebih cocok disebut sebagai sosok dengan visual khas SM. 
 
Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sempat gagal dalam audisi SM Entertainment sebanyak 3 kali sebelum akhirnya diterima.
 
"Aku gagal audisi SM tiga kali. Aku diterima setelah terus mengikuti audisi sementara Karina justru mendapat DM dari SM terlebih dahulu," ungkap Winter dikutip dari Naver.
 
Lalu ia juga melontarkan candaan bahwa Karina adalah orang yang dipilih SM sedangkan dirinya tidak.
 
"Karina adalah orang yang dipilih oleh SM sedangkan aku adalah orang yang memilih SM," ucapnya dengan bercanda.
 
Menanggapi hal tersebut, Karina menjelaskan bahwa proses perekrutannya memang berawal dari DM yang dikirim oleh pihak casting SM Entertainment.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Lia ITZY Ungkap Pernah Jadi Trainee SM Entertainment, Seulgi Red Velvet Ternyata Masih Mengingatnya - Image
Entertainment

Lia ITZY Ungkap Pernah Jadi Trainee SM Entertainment, Seulgi Red Velvet Ternyata Masih Mengingatnya

Selasa, 2 Juni 2026 | 15.43 WIB

Sebar Fitnah Artis SM, YouTuber Sojang Kalah di Pengadilan dan Kena Denda Hampir Rp 2 Miliar - Image
Entertainment

Sebar Fitnah Artis SM, YouTuber Sojang Kalah di Pengadilan dan Kena Denda Hampir Rp 2 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 21.21 WIB

Lucas Ex-NCT Resmi Akhiri Kontrak dengan SM Entertainment dan Fokus Melanjutkan Karier Solonya - Image
Entertainment

Lucas Ex-NCT Resmi Akhiri Kontrak dengan SM Entertainment dan Fokus Melanjutkan Karier Solonya

Jumat, 24 April 2026 | 21.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore