J.Y. Park dan JYP Entertainment Dapat Apresiasi Media Meksiko Lewat Aksi Kemanusiaan 

JawaPos.com – Aksi sosial JYP Entertainment dan J.Y. Park di Meksiko tuai perhatian dari sejumlah media lokal.
Menurut laporan allkpop, surat kabar Meksiko Excélsior menempatkan kabar donasi tersebut sebagai berita utama di halaman depan pada 24 September waktu setempat, sementara stasiun televisi Milenio turut melaporkan kunjungan J.Y. Park dan pertemuannya dengan anak-anak serta tenaga medis.
Melalui program tanggung jawab sosial EDM (Every Dream Matters!), JYP Entertainment bekerja sama dengan World Vision untuk memberikan dukungan medis kepada anak-anak dan remaja di Meksiko yang menghadapi penyakit serius.
Total dana yang disalurkan mencapai 550 juta won atau sekitar 7,5 juta peso, yang terdiri dari 450 juta won dari JYP Entertainment dan 100 juta won dari dana pribadi J.Y. Park.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan medis, termasuk operasi, perawatan kanker, peralatan medis pendukung, serta perawatan khusus bagi pasien anak.
Program ini mencakup sejumlah bidang seperti penyakit mata, gangguan pernapasan anak, penyakit jantung, neurologi, ortopedi, penyakit langka, hingga kanker anak.
Dalam wawancara dengan Excélsior, J.Y. Park menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab untuk mengembalikan kasih sayang yang selama ini diterima dari penggemar.
Ia juga menekankan pentingnya mengubah energi dari panggung dan dukungan penggemar menjadi kehangatan yang dapat dirasakan orang lain.
Program bantuan tersebut dilakukan bersama World Vision Mexico, World Vision Korea, serta APEC Hospital.
Anak-anak penerima bantuan dipilih melalui penilaian kondisi ekonomi oleh rumah sakit mitra, kemudian menjalani proses seleksi lebih lanjut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Kegiatan di Meksiko menjadi bagian dari rangkaian program medis EDM yang telah dijalankan JYP Entertainment sejak 2020.
Hingga kini, perusahaan tersebut menyebut telah menyalurkan sekitar 10,01 miliar won di 10 wilayah dan membantu 4.489 pasien anak. J.Y. Park juga diketahui rutin memberikan donasi pribadi sebesar 1 miliar won setiap tahun sejak 2022 untuk mendukung kegiatan sosial tersebut.
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