Member Timelesz Shuto Inomata Dilimpahkan ke Jaksa atas Dugaan Penganiayaan Perempuan

JawaPos.com - Shuto Inomata, anggota grup idol Jepang timelesz, dilimpahkan kepada jaksa pada Minggu (20/9) atas dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Tokyo. Pria berusia 25 tahun itu sebelumnya ditangkap karena diduga berulang kali memukul wajah perempuan berusia 26 tahun.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (20/9), Kepolisian Tokyo menyebut dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat (18/9) malam. Insiden berlangsung di dalam sebuah mobil yang terparkir di depan minimarket di Distrik Koto, Tokyo.

Menurut kepolisian, Inomata diduga berulang kali memukul wajah perempuan tersebut saat keduanya berada di dalam mobil.

Inomata, yang bergabung dengan timelesz sebagai anggota baru pada tahun lalu, mengatakan kepada polisi bahwa dirinya panik ketika terlibat pertengkaran dengan perempuan tersebut.

“Saya panik ketika bertengkar dengannya dan tangan saya mungkin mengenai wajahnya,” ujar Inomata, sebagaimana dikutip dari keterangan kepada polisi.

Aktivitas Inomata Ditangguhkan Starto Entertainment Inc., agensi yang menaungi timelesz, menyatakan bahwa aktivitas Inomata sebagai anggota grup untuk sementara waktu ditangguhkan.