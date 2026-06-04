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Sischa Widya Maharani
Kamis, 4 Juni 2026 | 19.50 WIB

Wonyoung IVE Tuai Kritik Usai Video Pemeriksaan Identitas di Bandara Viral

Jang Wooyoung kena kritik usai video di bandaranya viral (Naver) - Image

Jang Wooyoung kena kritik usai video di bandaranya viral (Naver)

JawaPos.com - Member IVE Jang Wonyoung, kembali menjadi perbincangan di komunitas online Korea setelah sebuah video yang direkam di Bandara Gimpo viral di media sosial.

Video itu memperlihatkan Wonyoung tengah menjalani prosedur pemeriksaan identitas sebelum keberangkatan untuk jadwal luar negeri bersama grupnya. 

Dalam proses tersebut, petugas meminta verifikasi identitas dengan mencocokkan wajah dan dokumen perjalanan.

Namun, beberapa netizen menyoroti momen ketika Wonyoung hanya menurunkan maskernya sebentar saat pemeriksaan berlangsung. 

Mereka menilai sang idol seharusnya dapat menunjukkan wajahnya dengan lebih jelas agar petugas dapat menjalankan tugasnya dengan mudah.

Selain itu, sebagian pengguna internet juga mempermasalahkan cara Wonyoung mengambil kembali paspornya setelah proses pemeriksaan selesai. 

Gestur tersebut dianggap terlalu terburu-buru dan dinilai kurang sopan oleh sejumlah netizen.

Tak lama setelah video beredar, berbagai komentar kritik mulai bermunculan di media sosial dan forum daring. 

Beberapa netizen mempertanyakan sikap Wonyoung sementara yang lain menganggap tindakannya tidak menunjukkan etika yang baik terhadap petugas yang sedang bekerja.

"Ayolah, demi Tuhan, biarkan mereka melihatnya. Apa kesalahan orang-orang itu? Mereka hanya menjalankan tugasnya. Apa kau dari ras yang berbeda atau bagaimana?" tulis netizen mengutip dari Koreaboo.

Editor: Candra Mega Sari
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