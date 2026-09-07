Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Senin, 7 September 2026 | 21.01 WIB

Hati Makin Bersinar! 3 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Berkah Semesta Mulai 7 September 2026

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

JawaPos.com - Tidak ada tanda yang dramatis, tidak pula selalu hadir dalam bentuk keberuntungan materi. Terkadang, berkah justru muncul ketika Anda mulai melihat diri sendiri dengan cara yang berbeda.

Pada 7 September 2026, energi astrologi membawa nuansa tersebut bagi tiga zodiak tertentu.

Pergerakan Bulan yang berada di Leo menjadi salah satu gambaran astrologi yang dikaitkan dengan keberanian, ekspresi diri, kreativitas, dan rasa percaya diri.

Energi ini membuat seseorang lebih mudah menyadari nilai dirinya sekaligus berani menunjukkan kualitas yang selama ini mungkin disembunyikan.

Menariknya, keberuntungan dalam pembacaan astrologi kali ini tidak semata-mata berbicara mengenai uang atau pencapaian besar.

Bentuknya dapat berupa ketenangan setelah melewati masa sulit, kemampuan menghargai diri sendiri, atau keberanian untuk berhenti mencari pengakuan dari orang lain.

Karena itu, Leo, Taurus, dan Aquarius menjadi 3 zodiak yang disebut paling merasakan energi positif pada 7 September 2026 dikutip dari Yourtango.com.

Jika Anda termasuk salah satunya, hari ini dapat menjadi momentum untuk berhenti meragukan diri sendiri dan mulai memberi ruang bagi hal-hal baik untuk berkembang.

Astrologi bersifat interpretatif dan tidak menentukan masa depan secara pasti, sehingga gunakan pembacaan ini sebagai refleksi, bukan kepastian.

1. Leo

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Selamanya Jatuh! 6 Weton Ini Disebut Punya Rezeki yang Kembali Bersinar - Image
Zodiak

Tak Selamanya Jatuh! 6 Weton Ini Disebut Punya Rezeki yang Kembali Bersinar

Senin, 31 Agustus 2026 | 02.13 WIB

6 Zodiak yang Auranya Makin Bersinar di Ujung Bulan: Berpotensi Cuan Besar Hingga Naik Jabatan - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Auranya Makin Bersinar di Ujung Bulan: Berpotensi Cuan Besar Hingga Naik Jabatan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.48 WIB

5 Zodiak yang Bakal Makin Bersinar dalam Karier dan Keuangan pada 27 Agustus 2026 - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Bakal Makin Bersinar dalam Karier dan Keuangan pada 27 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore