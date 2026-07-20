Colman Domingo Dikabarkan Tulis Film Baru tentang Princess Tiana untuk Disney

princess tiana (x @cinemawirenews)

JawaPos.com – Disney mengembangkan semesta The Princess and the Frog lewat proyek live-action terbaru yang berfokus pada karakter Princess Tiana.

Dilansir dari Hollywood Reporter, proyek ini bukan remake langsung dari film animasi populer tahun 2009, melainkan kisah orisinal yang terinspirasi dari dunia dan karakter yang telah dikenal para penggemar.

Aktor Colman Domingo, dikabarkan tengah dalam tahap negosiasi untuk menjadi salah satu penulis naskah. Ia akan bekerja sama dengan sutradara Robert O'Hara yang juga berstatus nominasi Tony Award.

Hingga kini, kesepakatan keduanya dengan Disney disebut masih dalam proses finalisasi.

Film animasi The Princess and the Frog menceritakan perjalanan Tiana, seorang perempuan yang bercita-cita membuka restoran sendiri. Hidupnya berubah saat membantu seorang pangeran yang dikutuk menjadi katak.

Alih-alih mematahkan kutukan, Tiana justru ikut berubah menjadi katak hingga keduanya menjalani petualangan yang berujung pada kisah cinta.

Proyek baru ini menambah daftar adaptasi live-action Disney yang terus berkembang.

Dalam beberapa tahun terakhir, hasil yang diraih studio tersebut cukup beragam. Lilo & Stitch sukses mencetak pembukaan fantastis dan menembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar AS di box office global, sementara Snow White justru mendapat sambutan yang jauh lebih dingin dari penonton.

Sementara itu, Colman Domingo tengah menikmati puncak kariernya dengan tampil di sejumlah proyek besar seperti Michael, Disclosure Day, The Four Seasons, dan Euphoria.

Tahun ini ia juga kembali mencatat prestasi dengan meraih dua nominasi Emmy untuk penampilannya di dua serial tersebut.

Meski detail cerita masih dirahasiakan, keterlibatan Domingo sebagai penulis membuat proyek ini semakin menarik untuk dinantikan.

Dengan menghadirkan kisah baru alih-alih mengulang cerita lama, Disney tampaknya ingin memperluas dunia Princess Tiana sekaligus menawarkan pengalaman berbeda bagi penggemar lama maupun penonton generasi baru.