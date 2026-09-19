Sempat Bikin Cemas, Jang Sung Bum Jelaskan Surat “Wasiat” untuk New Recruit 4 

jang sung bum (x @www_2471)

JawaPos.com – Jang Sung Bum membuat penggemar khawatir setelah mengunggah foto tulisan tangan yang tampak seperti sebuah surat wasiat di media sosial.

Menurut laporan allkpop, unggahan tersebut dibuat pada 18 September dan menampilkan tulisan “will” di bagian atas, disertai pesan yang ditujukan kepada ayah dan ibunya.

Namun, Jang Sung Bum langsung memberikan klarifikasi bahwa surat tersebut bukan surat sungguhan dan tidak berkaitan dengan keinginan untuk mengakhiri hidup.

Jang Sung Bum bahkan membuka unggahannya dengan kalimat yang menenangkan penggemar. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut dibuat sebagai bagian dari latihan militer dalam proses syuting “New Recruit 4: Sabotage”.

Dalam adegan tersebut, para aktor diminta menulis surat seolah-olah benar-benar berada dalam situasi tersebut. Karena ditulis berdasarkan perasaan masing-masing, Jang Sung Bum mengaku cukup larut dalam proses pembuatannya.

Aktor kelahiran 1995 itu mengatakan bahwa dirinya kembali menemukan surat tersebut ketika sedang menonton drama dan membuka galeri foto di ponselnya. Ia mengingat bagaimana setiap aktor saat itu diberikan situasi tertentu lalu menulis surat masing-masing secara personal.

Meski mengetahui surat tersebut hanyalah properti syuting, Jang Sung Bum mengaku tetap merasa sangat serius dan emosional ketika menuliskannya.

Unggahan tersebut sempat membuat penggemar terkejut karena tampilan suratnya terlihat sangat nyata. Sejumlah warganet mengaku awalnya mengira Jang Sung Bum benar-benar membagikan surat terakhir kepada orang tuanya.

Setelah mengetahui konteks sebenarnya, perhatian penggemar pun beralih pada bagaimana para pemain New Recruit 4 benar-benar mendalami adegan yang mereka perankan.

Jang Sung Bum sendiri telah memerankan Kim Dong Woo dalam serial New Recruit sejak 2022. New Recruit 4 kembali menghadirkan sejumlah karakter lama sekaligus memperkenalkan anggota baru di unit militer Shinhwa.

Musim terbaru ini melanjutkan kisah Park Min Seok yang kini memasuki posisi lebih senior, dengan kehadiran sejumlah karakter baru yang membawa konflik dan dinamika berbeda.

Melalui unggahan tersebut, Jang Sung Bum juga mengajak penggemar untuk terus mengikuti New Recruit 4 hingga episode terakhir. Ia menggambarkan pengalaman menulis surat tersebut sebagai momen yang terasa berat, tetapi sekaligus sangat bermakna selama proses syuting.