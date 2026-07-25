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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 25 Juli 2026 | 10.15 WIB

Menurut Psikologi, Lebih Memilih Menulis Surat Secara Manual daripada Menggunakan Email, Anda Mungkin Memiliki 10 Karakteristik Menarik

seseorang yang masih menulis surat manual - Image

seseorang yang masih menulis surat manual

JawaPos.com - Di zaman digital saat ini, menulis surat secara manual dapat dianggap sebagai praktik yang usang dan tidak efisien. 

Sebagian besar interaksi modern terjadi melalui email, pesan singkat, atau jejaring sosial. 

Namun, ada sekelompok kecil orang yang masih memilih metode tradisional: membuat surat secara manual. 

Menurut perspektif psikologi, pilihan ini lebih dari sekadar preferensi berkomunikasi; ia mencerminkan berbagai karakteristik dan kecenderungan kepribadian yang khas. 

Dilansir dari Geediting, terdapat sepuluh sifat yang kemungkinan besar Anda miliki jika Anda masih suka menulis dengan tangan:

1. Mempunyai Nostalgia dan Perasaan Emosional

Orang yang senang menulis surat dengan tangan umumnya memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan kenangan masa lalu. 

Mereka menghargai momen-momen berharga dan simbol-simbol emosional dalam hidup. 

Aktivitas menulis dengan tangan memungkinkan mereka merasakan nostalgia dan sering kali menjadi cara untuk mengingat kembali pengalaman berharga atau mempertahankan hubungan emosional yang lebih mendalam.

2. Sangat Perhatian terhadap Detail

Editor: Hanny Suwindari
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