Poster Drama New Recruit 4 dibagikan, Bagaimana Kisah Kim Min Ho, Kim Dong Jun, Lee Won Jung?

JawaPos.com – Telah dinanti penggemarnya, drama Korea bergenre komedi, New Recruit 4 akan tayang perdana pada 24 Agustus pukul 22.00 KST, dimana poster baru dibagikan.

Dikutip dari Soompi, Rabu (12/8), drama ini mengisahkan kehidupan anak muda berusia 20-an, menyelami budaya, rahasia, dan absurditas militer Korea Selatan.

Makin menarik, di musim ke-4 ini akan menggambarkan paruh kedua kehidupan militer dinamis Park Min Seok (Kim Min Ho) saat ia dipromosikan menjadi kopral dan ia kebingungan.

Terlihat dalam poster, anggota Batalion Shinhwa memberi hormat serempak sambil berdiri di atas tanda pengenal militer raksasa.

Kemudian, di samping para prajurit yang berbaris membentuk angka 4 untuk menandakan penugasan keempat mereka, terdapat tulisan, “Menembus semua insiden dan kecelakaan, operasi sabotase dimulai.”

Makin ditunggu, ada Komandan Batalyon Byun Hyuk Jin (Lee Hyun Kyun) yang serius tentang perubahan dan inovasi.

Kim Hyun Wook (Lee Won Jung), membawa angin segar ke unit tersebut, serta para kru asli juga Kembali, lalu Kopral Park Min Seok telah bergabung dengan jajaran prajurit senior.