Hampir 10 Tahun Berlalu, Yeri Red Velvet Ceritakan Dampak Kecelakaan 

yeri dan seulgi (x @KSGUpdates)

JawaPos.com – Yeri Red Velvet ceritakan secara terbuka mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialaminya bersama Seulgi pada 2016.

Dalam video di YouTube miliknya yang diunggah pada 17 September 2026, Yeri mengungkap bahwa kecelakaan tersebut ternyata menyebabkan cedera yang cukup serius hingga dirinya harus menjalani perawatan dalam waktu lama.

Menurut laporan allkpop, pengakuan ini menjadi salah satu cerita paling mendetail yang disampaikan Yeri hampir satu dekade setelah kejadian tersebut.

Kecelakaan itu terjadi pada 10 Oktober 2016 ketika Yeri dan Seulgi sedang dalam perjalanan kembali ke asrama menggunakan taksi setelah menikmati hari libur.

Yeri menjelaskan bahwa kendaraan tersebut berbelok ke arah sisi tempat ia duduk sehingga tubuhnya terdorong ke depan akibat benturan. Seulgi sendiri mengingat bahwa dirinya tidak mengalami luka serius, tetapi langsung melihat darah keluar dari mulut Yeri setelah kecelakaan.

Yeri kemudian mengungkap cedera yang dialaminya pada bagian mata. Ia mengatakan bagian putih matanya sempat berubah menjadi sangat merah dan bentuk salah satu matanya sedikit berubah atau tampak lebih cekung.

Yeri mengaku sempat mempertimbangkan tindakan operasi, tetapi akhirnya memilih tidak menjalani operasi tersebut. Ia juga mengatakan masih mengalami eye floaters, yaitu sensasi melihat titik atau bentuk kecil seperti benda yang melayang dalam pandangan.

Proses pemulihan juga menjadi masa yang berat bagi Yeri. Ia mengatakan harus menjalani rawat inap dan perawatan dalam waktu lama, bahkan merasa sangat terpuruk selama berada di rumah sakit.

Yeri juga mengaku membutuhkan waktu cukup panjang untuk pulih dan sempat mengalami trauma berkaitan dengan kendaraan setelah kejadian tersebut.

Pengakuan Yeri juga memberikan perspektif berbeda dibandingkan pemberitaan saat kecelakaan terjadi. SM Entertainment menggambarkan kondisi Yeri dan Seulgi sebagai cedera ringan seperti memar dan mengatakan keduanya menjalani perawatan serta beristirahat dari aktivitas.

Namun, hampir 10 tahun kemudian, Yeri menjelaskan bahwa pengalaman yang ia alami secara pribadi jauh lebih berat dan membutuhkan proses pemulihan yang panjang.

Meski telah berlalu hampir satu dekade, Yeri mengatakan beberapa dampak kecelakaan tersebut masih ia rasakan hingga sekarang, terutama gangguan penglihatan berupa floaters.