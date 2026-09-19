Selebgram Jule Ditangkap Polres Bandara Soetta, Diduga Salah Gunakan Etomidate

JawaPos.com - Julia Prastini alias Jule ditangkap oleh jajaran Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta, dengan dugaan penyalahgunaan etomidate.

Meski belum ada keterangan lengkap, polisi sudah mengkonfirmasi penangkapan tersebut.

Kasi Humas Polres Bandara Soekarno-Hatta Ipda Ade Mona Prihatna menjelaskan, penangkapan Jule berlangsung pada Senin lalu (14/9). Dia ditangkap di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel).

”Polresta Bandara (Soekarno-Hatta) sedang menangani perkara salah satu selebgram dan mohon waktu untuk rilis resminya hari ini,” terang dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (19/9).

Walau tidak secara tegas menyebut identitas pihak yang ditangkap, Ade Mona memastikan bahwa pihak yang ditangkap adalah perempuan berinisial JP.

Penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. ”Benar (penyalahgunaan etomidate),” kata dia singkat.

Penangkapan tersebut menambah panjang deretan nama artis, selebgram, dan pesohor yang harus berurusan dengan polisi karena narkoba.