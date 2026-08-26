Polisi Buru Pemasok Narkoba Aktor Revaldo Fifaldi, Identitas Dikantongi

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) kini tengah mengejar pemasok narkoba untuk aktor kenamaan Revaldo Fifaldi, karena identitasnya sudah dikantongi.

Bintang film 'Ada Apa Dengan Cinta?' tersebut kembali berurusan dengan polisi setelah kedapatan mengonsumsi sabu pada Senin malam (24/8).

”Betul (pemasok narkoba untuk Revaldo tengah dikejar polisi),” kata Kapolres Metro Jakbar Kombes Nasriadi saat dikonfirmasi pada Rabu (26/8).

Meski belum mengungkap secara detail, pihak kepolisian memastikan sudah mengantongi identitas pemasok sabu untuk Revaldo. Saat ini polisi masih terus mengejar target tersebut.

”Akan kami tangkap,” ucap perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu.

Kemarin malam (25/8), Polres Metro Jakbar memastikan hasil tes urine Revaldo Fifaldi sudah keluar. Dia positif narkoba setelah ditangkap oleh aparat kepolisian sehari sebelumnya.

”Hasil tes urine pelaku tersebut positif narkotika dan psikotropika,” ungkap Nasriadi.

Kepada awak media, Nasriadi menyampaikan bahwa penangkapan Revaldo disertai dengan sejumlah barang bukti yang terdiri atas 3 plastik klip bekas sabu-sabu, 2 korek hasil modifikasi, 3 pipet, dan 3 bong.

Selain itu, polisi menemukan setengah butir alprazolam, setengah butir xanax, dan 2 kotak penyimpanan. Seluruhnya diamankan saat penggeledahan dilakukan di kediaman Revaldo.