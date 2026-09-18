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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 04.56 WIB

Seol-ah dan Eun-seo WJSN Tinggalkan Starship Entertainment Setelah 10 Tahun 

seol ah dan eun seo (x @tang_kira)

JawaPos.com – Seol-ah dan Eun-seo WJSN, akhiri perjalanan mereka bersama Starship Entertainment setelah sekitar satu dekade.

Kabar tersebut diumumkan Starship melalui media sosial resmi agensi pada 17 September 2026, sekaligus menandai berakhirnya kontrak kedua idol tersebut dengan agensi yang telah menaungi mereka sejak debut.

Starship Entertainment menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang Seol-ah dan Eun-seo. Agensi juga mengatakan akan terus memberikan dukungan terhadap setiap langkah yang mereka ambil untuk memulai babak baru dalam kehidupan dan karier masing-masing.

WJSN debut pada 2016 dan dikenal sebagai salah satu girl group yang menghadirkan konsep feminin serta nuansa penuh pesona.

Sepanjang perjalanan grup, mereka merilis sejumlah lagu seperti “Catch Me”, “Secret”, “To You”, “Happy”, “Please”, dan “Butterfly”, yang turut memperkuat jejak WJSN di industri K-pop.

Menurut laporan Dispatch, Eun-seo juga telah memperluas aktivitasnya ke dunia akting. Ia tampil dalam sejumlah proyek, termasuk film “Amoeba Girls and School Ghost Story: The Founding Anniversary” dan “Ghost”.

Kepergiannya dari Starship pun disebut membuka kemungkinan bagi Eun-seo untuk lebih berfokus pada karier aktingnya.

Seol-ah membagikan pesan panjang melalui media sosial pada hari yang sama. Ia mengungkapkan bahwa dirinya meninggalkan Starship setelah menghabiskan 15 tahun bersama agensi tersebut.

Seol-ah mengenang banyak hal yang telah dipelajari selama perjalanan tersebut dan mengaku pengalaman itu telah membentuk dirinya hingga menjadi sosok seperti sekarang.

Seol-ah juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada staf yang selama ini berada di sisinya serta para Ujung, sebutan untuk penggemar WJSN. Ia mengakui bahwa memulai jalan baru terasa asing sekaligus menegangkan, tetapi berjanji akan menjalaninya perlahan dengan tulus.

Di akhir pesannya, Seol-ah meminta penggemar menyambut awal barunya dengan hati yang hangat dan memberikan dukungan untuk aktivitasnya di masa mendatang.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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