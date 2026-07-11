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Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 13.38 WIB

James Resmi Tinggalkan dearALICE, Umumkan Keputusan Lewat Instagram

james dearALICE (X @soompi)

 

 
 
JawaPos.com – James dearALICE, resmi mengakhiri perjalanannya sebagai anggota grup yang baru memulai debut pada awal 2025 tersebut.
 
Menurut laporan dari Soompi, Pengumuman itu disampaikan langsung oleh James melalui akun Instagram pribadinya pada 9 Juli waktu setempat.
 
Dalam unggahannya, ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk meninggalkan dearALICE diambil setelah melalui banyak pertimbangan.
 
James juga mengungkapkan rasa terima kasih atas seluruh pengalaman yang ia dapatkan selama menjadi bagian dari dearALICE.
 
Menurutnya, perjalanan bersama grup tersebut telah memberikan banyak pelajaran berharga dan menjadi salah satu pengalaman penting dalam hidupnya.
 
Dalam pesannya, James menulis bahwa setelah memikirkan semuanya dengan matang, ia merasa kini adalah waktu yang tepat untuk melangkah ke babak baru.
 
Meski memilih hengkang dari grup, ia tetap menyimpan rasa syukur atas kesempatan yang telah diberikan selama ini.
 
DearALICE sendiri merupakan boy group beranggotakan lima kolaborasi antara SM Entertainment dan perusahaan produksi televisi asal Inggris, Moon&Back Media.
 
Grup ini resmi memulai debutnya pada awal 2025 dan menarik perhatian berkat konsep global yang mereka usung.
 
Sejak debut, dearALICE dikenal sebagai proyek kolaborasi internasional yang mempertemukan industri hiburan Korea Selatan dan Inggris.
 
Kehadiran James menjadi salah satu daya tarik grup, sehingga kabar kepergiannya mengejutkan banyak penggemar.
 
Hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan spesifik di balik keputusan James maupun rencana aktivitas dearALICE selanjutnya.
 
Meski demikian, para penggemar terus memberikan dukungan serta doa terbaik untuk perjalanan karier James maupun masa depan dearALICE.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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