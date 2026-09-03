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Aulia Ramadhani
Kamis, 3 September 2026 | 19.31 WIB

Tindak Tegas Unggahan Kebencian, Agensi Mark Lee Ambil Langkah Hukum

Mark Lee. ( Soompi ) - Image

Mark Lee. ( Soompi )

JawaPos.com – Baru-baru ini, Mark Lee diterpa fitnah dan berbagai unggahan kebencian. Alhasil agensi barunya, UPPER ROOM menanggapinya dan mengambil langkah hukum.

Dilansir dari laman Soompi, Kamis (3/9), tindakan hukum terhadap unggahan dan komentar jahat yang menargetkan sang penyanyi akan ditempuh UPPER ROOM.

Summer, pengacara internal UPPER ROOM, mengumumkan bahwa agensi akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap konten jahat yang menyasar Mark Lee.

Postingan tersebut termasuk unggahan dan komentar yang tergolong sebagai perundungan siber (cyberbullying).

Mereka menulis, “Halo, ini Summer, pengacara internal di UPPER ROOM, pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh penggemar atas antusiasme dan kasih sayangnya.”

“Singel baru artis kami, Mark Lee, yang berjudul My Friend mendapat respon positif dari kalian semua,” tulis agensi

Layaknya embusan angin sejuk yang datang di penghujung musim panas yang terik, agensi berharap lagu ini dapat menghadirkan nuansa yang menyegarkan.

Sejak berdiri pada paruh pertama tahun ini, kami terus memantau unggahan jahat yang menargetkan artis kami di berbagai platform daring dan media sosial.

Hal itu termasuk fitnah jahat, penyebaran informasi palsu yang tidak berdasar, serta pelanggaran terhadap hak-hak pribadinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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