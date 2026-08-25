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Leni Setya Wati
Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.40 WIB

Mark Akui Kurang Memahami Sejarah, Kembali Sampaikan Permintaan Maaf

mark (x @popbase) - Image

mark (x @popbase)

JawaPos.com – Mark kembali menyampaikan permintaan maaf terkait kontroversi pakaian bergambar bendera Konfederasi Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan allkpop, pada 21 Agustus KST, Mark membahas kembali persoalan tersebut melalui akun media sosialnya. Ia mengakui bahwa sebelumnya belum sepenuhnya memahami sejarah serta makna dari simbol yang terdapat pada pakaian tersebut.

Kontroversi tersebut pertama kali mencuat pada Juni setelah Mark membagikan foto dirinya mengenakan pakaian yang menampilkan simbol bendera Konfederasi.

Simbol tersebut berkaitan dengan Confederate States pada masa Perang Saudara Amerika dan telah lama dipandang sebagai simbol yang memiliki keterkaitan dengan perbudakan serta rasisme di Amerika Serikat.

Dalam permintaan maaf terbarunya, Mark menunjukkan kesadaran bahwa ketidaktahuannya mengenai latar belakang simbol tersebut tidak menghapus dampak yang ditimbulkan.

Ia kembali mengambil tanggung jawab atas persoalan tersebut dan berusaha menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap kritik yang diterimanya.

Mark juga berjanji untuk terus mendidik dirinya sendiri mengenai sejarah dan isu-isu yang berkaitan dengan simbol tersebut. Ia menyatakan keinginan untuk bertindak dengan rasa hormat dan inklusivitas yang lebih besar di masa mendatang. Sikap tersebut menjadi bagian penting dari pesan yang ia sampaikan dalam permintaan maaf kali ini.

Permintaan maaf kedua ini menunjukkan bahwa kontroversi tersebut masih menjadi perhatian setelah muncul beberapa waktu lalu.

Editor: Novia Tri Astuti
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