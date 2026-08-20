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Aulia Ramadhani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 16.29 WIB

Siap Meramaikan, Aktor Tampan Song Kang jadi Bintang Tamu di You Quiz On The Block

Song Kang. Sumber Foto: Soompi - Image

Song Kang. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Dikenal lewat drama Nevertheless, aktor Korea tampan Song Kang akan tampil di variety show You Quiz on the Block.

Dikutip dari Soompi, Kamis (20/8), sejak menyelesaikan wajib militer, penampilannya di drama hingga acara-acara selalu ditunggu.

Belakangan ini, Newsen melaporkan bahwa Song Kang akan tampil dalam acara varietas tvN, You Quiz on the Block.

Dengan adanya kabar itu, perwakilan tvN mengonfirmasi, “Benar bahwa Song Kang akan tampil di You Quiz on the Block.”

Mereka menambahkan, “Tanggal penayangannya belum diputuskan,” hal ini pun telah dinanti penggemar dengan antusias.

Menjadi kejutan tersendiri, ini akan menjadi penampilan perdana Song Kang di acara varietas sejak ia menyelesaikan wajib militer pada bulan Oktober tahun lalu.

Sang aktor rencananya kembali ke layar kaca melalui drama akhir pekan tvN mendatang, Four Hands, Two Sonatas, yang akan tayang perdana pada 29 Agustus.

Ini menandai peran drama pertamanya dalam hampir dua tahun sejak perilisan serial Netflix Sweet Home 3 pada Juli 2024.

Song Kang lahir 23 April 1994, ia adalah aktor Korea Selatan yang terkenal dalam banyak serial televisi termasuk Love Alarm (2019–2021).

Ia juga bermain dalam serial Sweet Home (2020-2024), Navillera (2021), Nevertheless (2021), Forecasting Love and Weather (2022), dan My Demon (2023).

Editor: Setyo Adi Nugroho
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