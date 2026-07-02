Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 05.04 WIB

Song Kang dan Lee Jun Young Adu Chemistry di Drama 'Four Hands, Two Sonatas', Tayang Perdana Agustus Ini

Ilustrai photo dari x @CJndrama

JawaPos.com - Drama terbaru yang mempertemukan Song Kang dan Lee Jun Young, "Four Hands, Two Sonatas", resmi mengumumkan tanggal penayangan perdananya pada 29 Agustus.

 
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, tim produksi juga merilis teaser dan poster terbaru yang memberikan gambaran awal tentang chemistry kuat kedua pemeran utama.
 
Terinspirasi dari istilah "four hands" dalam musik klasik—teknik dua pianis memainkan satu piano secara bersamaan—drama ini mengangkat kisah tentang mimpi, persaingan, persahabatan, dan cinta yang tumbuh di antara para siswa berbakat di sebuah sekolah seni.
 
Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi perjalanan emosional menuju panggung musik profesional.
 
Dalam teaser yang baru dirilis, penonton diajak menyaksikan momen hangat antara Kang Bi Oh (Song Kang) dan Choi Jeong Yo (Lee Jun Young).
 
Saat Bi Oh tenggelam dalam konsentrasinya membaca partitur piano, Jeong Yo diam-diam merekam sahabatnya itu sebelum menggenggam tangannya dan melambaikannya ke arah kamera.
 
Adegan sederhana tersebut berhasil memperlihatkan kedekatan, kepercayaan, sekaligus ikatan emosional yang akan menjadi inti cerita.
 
Poster resmi drama pun menyampaikan pesan serupa. Dua pasang tangan yang bertemu di atas tuts piano menjadi simbol bagaimana dua individu dengan karakter yang berbeda dapat menciptakan harmoni yang sempurna.
 
Visual tersebut semakin kuat dengan kalimat, "In front of the keyboard, our breathtakingly perfect chemistry," yang mengisyaratkan hubungan kompleks sekaligus indah antara kedua tokohnya.
 
Song Kang dipercaya memerankan Kang Bi Oh, seorang pianis muda berbakat yang selalu menjadi pusat perhatian berkat kemampuan luar biasanya.
 
Perfeksionis dan ambisius, ia terbiasa berada di puncak hingga kehadiran Choi Jeong Yo mengubah segalanya.
 
Karakter yang diperankan Lee Jun Young itu bukan hanya menjadi rival yang mampu menandingi kemampuannya, tetapi juga sosok yang perlahan membentuk cara pandangnya terhadap persahabatan, kompetisi, dan kehidupan.
 
Lebih dari sekadar drama bertema musik, "Four Hands, Two Sonatas" menawarkan kisah tentang pertumbuhan, mimpi yang terus diperjuangkan, hingga hubungan antarmanusia yang terjalin melalui alunan melodi.
 
Penonton akan diajak menyaksikan bagaimana setiap nada yang dimainkan menjadi bahasa untuk mengungkapkan emosi yang sulit diucapkan dengan kata-kata.
 
Drama ini disutradarai dengan latar dunia musik klasik yang elegan, menghadirkan perpaduan visual artistik dan kisah emosional yang diyakini mampu menyentuh hati penonton.
 
Tak heran jika "Four Hands, Two Sonatas" telah masuk dalam daftar drama Korea paling dinantikan tahun ini.
 
Selain menjadi comeback Song Kang ke layar kaca setelah menyelesaikan wajib militernya, drama ini juga mempertemukan dua aktor dengan kemampuan akting yang telah terbukti.
 
Perpaduan karakter kuat, kisah yang menyentuh, dan sentuhan musik klasik membuat "Four Hands, Two Sonatas" diprediksi menjadi salah satu tontonan yang paling mencuri perhatian saat tayang pada akhir Agustus mendatang.
 
 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Bertabur Bintang, Song Kang, Lee Jun Young, Jang Gyuri akan Perankan Drama Musikal 'Four Hands' - Image
Music & Movie

Bertabur Bintang, Song Kang, Lee Jun Young, Jang Gyuri akan Perankan Drama Musikal 'Four Hands'

Rabu, 10 Juni 2026 | 14.23 WIB

Menarik, Kim So Hyun dan Song Kang akan Menjadi Peran Utama di Drama White Scandal - Image
Music & Movie

Menarik, Kim So Hyun dan Song Kang akan Menjadi Peran Utama di Drama White Scandal

Rabu, 25 Februari 2026 | 04.07 WIB

Hadirkan Keseruan, Song Kang, Lee Jun Young, dan Jang Gyuri akan Berakting di Drama Musikal Baru ‘Four Hands' - Image
Music & Movie

Hadirkan Keseruan, Song Kang, Lee Jun Young, dan Jang Gyuri akan Berakting di Drama Musikal Baru ‘Four Hands'

Kamis, 29 Januari 2026 | 15.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

3

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

4

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot

8

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!

9

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore