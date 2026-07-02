Song Kang dan Lee Jun Young Adu Chemistry di Drama 'Four Hands, Two Sonatas', Tayang Perdana Agustus Ini

Ilustrai photo dari x @CJndrama

JawaPos.com - Drama terbaru yang mempertemukan Song Kang dan Lee Jun Young, "Four Hands, Two Sonatas", resmi mengumumkan tanggal penayangan perdananya pada 29 Agustus.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, tim produksi juga merilis teaser dan poster terbaru yang memberikan gambaran awal tentang chemistry kuat kedua pemeran utama.

Terinspirasi dari istilah "four hands" dalam musik klasik—teknik dua pianis memainkan satu piano secara bersamaan—drama ini mengangkat kisah tentang mimpi, persaingan, persahabatan, dan cinta yang tumbuh di antara para siswa berbakat di sebuah sekolah seni.

Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi perjalanan emosional menuju panggung musik profesional.

Dalam teaser yang baru dirilis, penonton diajak menyaksikan momen hangat antara Kang Bi Oh (Song Kang) dan Choi Jeong Yo (Lee Jun Young).

Saat Bi Oh tenggelam dalam konsentrasinya membaca partitur piano, Jeong Yo diam-diam merekam sahabatnya itu sebelum menggenggam tangannya dan melambaikannya ke arah kamera.

Adegan sederhana tersebut berhasil memperlihatkan kedekatan, kepercayaan, sekaligus ikatan emosional yang akan menjadi inti cerita.

Poster resmi drama pun menyampaikan pesan serupa. Dua pasang tangan yang bertemu di atas tuts piano menjadi simbol bagaimana dua individu dengan karakter yang berbeda dapat menciptakan harmoni yang sempurna.

Visual tersebut semakin kuat dengan kalimat, "In front of the keyboard, our breathtakingly perfect chemistry," yang mengisyaratkan hubungan kompleks sekaligus indah antara kedua tokohnya.

Song Kang dipercaya memerankan Kang Bi Oh, seorang pianis muda berbakat yang selalu menjadi pusat perhatian berkat kemampuan luar biasanya.

Perfeksionis dan ambisius, ia terbiasa berada di puncak hingga kehadiran Choi Jeong Yo mengubah segalanya.

Karakter yang diperankan Lee Jun Young itu bukan hanya menjadi rival yang mampu menandingi kemampuannya, tetapi juga sosok yang perlahan membentuk cara pandangnya terhadap persahabatan, kompetisi, dan kehidupan.

Lebih dari sekadar drama bertema musik, "Four Hands, Two Sonatas" menawarkan kisah tentang pertumbuhan, mimpi yang terus diperjuangkan, hingga hubungan antarmanusia yang terjalin melalui alunan melodi.

Penonton akan diajak menyaksikan bagaimana setiap nada yang dimainkan menjadi bahasa untuk mengungkapkan emosi yang sulit diucapkan dengan kata-kata.

Drama ini disutradarai dengan latar dunia musik klasik yang elegan, menghadirkan perpaduan visual artistik dan kisah emosional yang diyakini mampu menyentuh hati penonton.

Tak heran jika "Four Hands, Two Sonatas" telah masuk dalam daftar drama Korea paling dinantikan tahun ini.

Selain menjadi comeback Song Kang ke layar kaca setelah menyelesaikan wajib militernya, drama ini juga mempertemukan dua aktor dengan kemampuan akting yang telah terbukti.

Perpaduan karakter kuat, kisah yang menyentuh, dan sentuhan musik klasik membuat "Four Hands, Two Sonatas" diprediksi menjadi salah satu tontonan yang paling mencuri perhatian saat tayang pada akhir Agustus mendatang.