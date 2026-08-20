Intip Persahabatan Song Kang, Lee Jun Young, dan Jang Gyuri dalam Drama ‘Four Hands, Two Sonatas’

Pemeran Four Hands, Two Sonatas. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Diperankan Song Kang, Lee Jun Young, dan Jang Gyuri, drama Korea Four Hands, Two Sonatas merilis foto-foto baru
Dikutip dari Soompi, Kamis (20/8), drama ini berawal dari istilah dalam dunia piano yang merujuk pada dua orang yang memainkan satu piano secara bersamaan.
Kisah persahabatan, cinta, persaingan Kang Pio (Song Kang) dan Choi Jeong Yo (Lee Jun Young) akan dapat disaksikan penggemar pada 29 Agustus pukul 21.10 KST.
Serta mengikuti perjalanan mereka dari masa remaja hingga dewasa sebagai pianis professional, yang membuat penasaran
Karakter dari pianis Kang Pio dan Choi Jeong Yo menampilkan gaya bermusik kontras, sementara Kang Pio menyuguhkan permainan yang presisi dan halus.
Kemudian Choi Jeong Yo dikenal karena ia mampu menguasai panggung dengan energi yang meledak-ledak.
Karena para pemain berbagi tuts piano yang sama dalam pertunjukan four hands, gaya bermain ini menuntut harmoni, ketepatan waktu, dan sikap saling pengertian.
Kang Pio, telah menjalani program pelatihan musik elit, dan Choi Jeong Yo, yang sempat vakum dari dunia musik, akhirnya saling memahami melalui pertunjukan duet piano.
Menariknya, pemain viola Hong Jae In (Jang Gyuri) merasa terpikat oleh penampilan kedua pianis tersebut, chemistry-nya dengan pemeran lain pun dinanti.
Hong Jae In, yang selama ini mencari pengiring musik yang mampu memenuhi standar musikalnya, menemukan resonansi mendalam dalam melodi yang diciptakan oleh Kang Pio dan Choi Jeong Yo.
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Jawa Pos
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