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Leni Setya Wati
Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.22 WIB

Penampilan Jung Joon Won di "Hangout with Yoo" Picu Perdebatan, Gugup atau Tak Antusias?

jung joon won ( x @kdrama_menfess)

 

JawaPos.com - Jung Joon Won tengah menjadi perbincangan publik setelah penampilannya dalam program "Hangout with Yoo" memicu perdebatan di media sosial.
 
Sejumlah penonton menilai sikapnya selama acara terlihat pasif dan kurang bersemangat, sementara yang lain membela sang aktor dengan menyebut ia hanya merasa gugup karena minim pengalaman di acara varietas.
 
Menurut laporan allkpop, Jung Joon Won mendapat beberapa kesempatan dari pembawa acara Yoo Jae Suk untuk ikut terlibat dalam permainan dan percakapan.
 
Namun, ia beberapa kali tampak ragu untuk merespons. Yoo Jae Suk bahkan sempat berkelakar bahwa para penonton mungkin menunggu Jung Joon Won berbicara, sebelum akhirnya melanjutkan segmen bersama bintang tamu lainnya.
 
Kritik pun bermunculan di berbagai platform online. Sebagian warganet mempertanyakan kesiapannya tampil di program hiburan jika tidak menunjukkan antusiasme.
 
Di sisi lain, banyak penggemar menilai kepribadian Jung Joon Won memang dikenal pemalu dan introver, sehingga reaksinya di depan kamera tidak seharusnya langsung dianggap sebagai bentuk sikap yang buruk.
 
Perdebatan tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai tekanan yang dihadapi aktor saat tampil di acara varietas.
 
Berbeda dengan dunia akting yang mengandalkan naskah dan karakter, program hiburan menuntut spontanitas serta interaksi aktif.
 
Tak sedikit publik yang menilai perbedaan karakter seseorang seharusnya tetap mendapat ruang untuk dipahami sebelum menarik kesimpulan.
 
Jung Joon Won maupun agensinya belum memberikan pernyataan resmi terkait kontroversi tersebut.
 
Sementara itu, diskusi di kalangan penggemar masih terus berlanjut, dengan sebagian berharap publik memberikan kesempatan bagi sang aktor untuk menunjukkan sisi lain dirinya pada penampilan berikutnya.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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