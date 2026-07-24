Bukan Sekadar Gaya, Ini 6 Cara Membentuk Penampilan yang Lebih Berkelas

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Penampilan memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang melihat dirinya sendiri maupun kesan yang diberikan kepada orang lain.
Melakukan perubahan kecil dalam gaya berpakaian, perawatan diri, atau tampilan keseluruhan dapat membantu menciptakan citra yang lebih matang dan profesional.
Tidak harus melakukan perubahan besar, terkadang sentuhan sederhana seperti memilih model rambut yang sesuai, memperbaiki gaya berpakaian, atau lebih memperhatikan perawatan diri sudah cukup untuk memberikan kesan lebih rapi, dewasa, dan percaya diri.
Dikutip dari English Jagran, berikut enam cara yang dapat dilakukan untuk memperbarui penampilan agar terlihat lebih matang dan penuh keyakinan.
1. Kurangi jumlah aksesori
Perhiasan dapat mempercantik penampilan apa pun, tetapi mengenakan terlalu banyak perhiasan bisa terlihat norak.
Fokuslah pada satu perhiasan yang menonjol untuk melengkapi penampilan Anda tanpa berlebihan.
2. Terlibatlah dalam percakapan yang dewasa
Orang yang lebih tua sering terlibat dalam percakapan yang lebih mendalam tentang topik-topik emosional, yang meningkatkan kehadiran intelektual dan sosial mereka.
3. Hindari drama
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