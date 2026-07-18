Song Joongki dan Katie Saunders Kembali Diterpa Rumor Perceraian yang Dibantah Penggemar di Dunia Maya

JawaPos.com – Rumor mengenai perceraian kedua Song Joongki dan Katie Saunders kembali menyebar luas di media sosial serta berbagai platform daring.

Dilansir dari laman Gulf News pada Sabtu (18/7), Klaim tersebut muncul melalui sejumlah video dan unggahan yang menyebut pasangan itu telah berpisah, meski tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi.

Namun, hingga saat ini baik Song Joongki, Katie Saunders, maupun agensi sang aktor belum memberikan pernyataan resmi mengenai isu tersebut.

Spekulasi tersebut kembali dipertanyakan setelah Song Joongki dan Katie Saunders tampil bersama dalam sebuah acara publik pada April lalu di Seoul. Pasangan yang telah dikaruniai dua anak itu hadir sebagai narator dalam sebuah pertunjukan dan sempat berfoto bersama usai acara.

Penampilan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa keduanya masih terlihat bersama di hadapan publik.

Para penggemar membantah rumor perceraian yang beredar karena menilai informasi tersebut tidak didukung laporan dari sumber yang kredibel.

Banyak juga yang menyoroti penggunaan judul sensasional dalam sejumlah konten yang menggambarkan dugaan perceraian seolah-olah telah dipastikan kebenarannya. Kritik pun bermunculan terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi tersebut.

Song Joongki dan Katie Saunders selama ini dikenal menjalani kehidupan rumah tangga dengan menjaga privasi keluarga mereka. Keduanya jarang membagikan aktivitas pribadi ke ruang publik dan lebih memilih tampil pada kesempatan tertentu saja.