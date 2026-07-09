Kabar Mengejutkan, Yunho ATEEZ Putus dengan Pacar Lamanya?

JawaPos.com – Baru-baru ini, Yunho salah satu anggota boygrup Korea ATEEZ kabarnya mengakhiri hubungan dengan pacar lamanya.

Dikutip dari Soompi, Kamis (9/7), agensi ATEEZ membenarkan hal tersebut, yang membuat penggemar terkejut.

Kemudian, sumber yang dekat dengan Yunho mengklaim bahwa keduanya telah berteman sejak masa sekolah sebelum menjalin hubungan romantic.

Seperti yang diketahui, mereka telah saling mengenal begitu lama, kabarnya perpisahan tersebut dikatakan sulit.

Seorang perwakilan dari agensi ATEEZ, KQ Entertainment, menyatakan, “Setelah secara pribadi menghubungi Yunho melalui telepon, dia mengatakan bahwa tidak pernah bertemu atau bahkan berbicara dengan mantannya setelah mengakhiri hubungan itu.”

Kemudian mereka menambahkan, “Memang benar bahwa hubungan keduanya benar-benar berakhir pada saat itu.”

Meskipun Yunho pernah terseret dalam rumor kencan di masa lalu, belum ada pernyataan resmi yang pernah dibuat mengenai hubungannya hingga saat ini.

Karya TEEZ yaitu Adrenaline berhasil melesat ke peringkat No. 1 di tangga lagu realtime Bugs Bunny, di mana kelima posisi teratas ditempati oleh lagu-lagu dari GOLDEN HOUR : Part.4.

Disukai penggemar, video musik ATEEZ untuk Adrenaline mencapai peringkat No. 1 di daftar Video Trending Teratas YouTube di seluruh dunia