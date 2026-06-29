Pakistan Serang Afghanistan, 25 Militan Tewas, Taliban Sebut Puluhan Warga Sipil Jadi Korban

JawaPos.com - Pakistan melancarkan operasi militer lintas perbatasan ke wilayah timur Afghanistan yang diklaim menewaskan 25 militan.

Serangan pada Senin (29/6) waktu setempat itu menyasar kelompok Jamaat-ul-Ahrar, faksi pecahan Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), yang dituding Islamabad sebagai dalang serangan mematikan terhadap markas paramiliter Rangers di Karachi akhir pekan lalu.

Namun, pemerintah Taliban di Afghanistan membantah klaim tersebut. Kabul menyatakan serangan udara Pakistan justru menghantam kawasan sipil dan menyebabkan puluhan warga sipil menjadi korban.

Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengatakan operasi diawali dengan pengerahan pasukan darat sebelum dilanjutkan serangan udara presisi pada Minggu malam hingga Senin (29/6) waktu setempat.

"Tiga target di Paktia, Paktika, dan Kunar berhasil dihancurkan dalam serangan presisi," ujar Tarar.

Dilansir dari Euronews, dia menegaskan operasi militer hanya menyasar markas persembunyian Jamaat-ul-Ahrar.

"Operasi militer difokuskan secara ketat pada tempat persembunyian dan lokasi aman kelompok tersebut," katanya.

Pakistan Kaitkan Operasi dengan Serangan di Karachi Operasi lintas perbatasan ini merupakan respons atas serangan besar terhadap markas Rangers di Karachi pada Sabtu lalu. Dalam insiden itu, ledakan bom disusul aksi penembakan yang menewaskan tiga personel paramiliter.