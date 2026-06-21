Pakistan: Perundingan Teknis AS-Iran di Swiss Hari Ini

JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan, perundingan tingkat teknis antara Amerika Serikat dan Iran akan digelar pada Minggu (21/6) di Burgenstock, Swiss, dalam kerangka “Nota Kesepahaman Islamabad”.
Dilansir dari Antara, Minggu (21/6), menurut pernyataan kementerian, pembahasan itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman Islamabad.
Perwakilan dari Amerika Serikat dan Iran akan berpartisipasi dalam perundingan, bersama mediator dari Pakistan dan Qatar, tambah pernyataan itu.
Pakistan menyatakan akan terus memfasilitasi proses tersebut sebagai mediator, guna mendukung kemajuan implementasi memorandum tersebut.
Sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan bahwa perundingan tingkat tinggi dengan Iran dapat berlangsung paling cepat pada Minggu.
“Kami akan menjadwalkan perundingan ketika para pejabat utama dari pemerintah Iran, serta pemerintah Qatar dan Pakistan, tiba,” kata Vance kepada Fox News, seraya menambahkan bahwa hal itu dapat terjadi “secepatnya besok.”
Kementerian Luar Negeri Iran juga menyatakan bahwa delegasi Iran akan melakukan perjalanan ke Swiss untuk menindaklanjuti dan menuntut pelaksanaan komitmen dari pihak lain.
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