Pakistan Gempur Wilayah Perbatasan Afghanistan, 29 Militan Tewas, Kabul Sebut 36 Warga Sipil Ikut Jadi Korban

JawaPos.com - Ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan kembali meningkat setelah militer Pakistan melancarkan operasi darat dan serangan udara di sepanjang perbatasan kedua negara pada Minggu (28/6) hingga pecah pada Senin (29/6).

Islamabad menyatakan operasi tersebut menewaskan 29 militan yang diduga berasal dari kelompok Pakistan Taliban (TTP), sementara pemerintah Taliban Afghanistan mengeklaim sedikitnya 36 warga sipil tewas dan 163 lainnya terluka akibat serangan itu.

Operasi militer ini dilakukan sebagai respons atas serangkaian serangan bersenjata yang belakangan mengguncang Pakistan, termasuk serangan mematikan terhadap markas pasukan paramiliter Rangers di Karachi yang menewaskan tiga tentara.

Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengatakan operasi tersebut menyasar basis-basis kelompok bersenjata yang berada di wilayah Afghanistan.

"Tiga target di Paktia, Paktika dan Kunar hancur saat serangan presisi," ujar Tarar melalui akun X, merujuk pada tiga provinsi di Afghanistan timur.

Tarar menambahkan bahwa sasaran operasi adalah tempat persembunyian dan markas kelompok Pakistan Taliban yang selama ini dituding berada di wilayah Afghanistan.

Di sisi lain, pemerintah Taliban Afghanistan membantah narasi Pakistan. Wakil Juru Bicara Pemerintah Taliban, Hamdullah Fitrat, mengatakan serangan lintas batas tersebut justru menimbulkan korban besar di kalangan warga sipil.