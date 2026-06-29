Pakistan Gempur Wilayah Perbatasan Afghanistan, 29 Militan Tewas, Kabul Sebut 36 Warga Sipil Ikut Jadi Korban

Tentara paramiliter berjaga di jalan yang ditutup dekat lokasi serangan kelompok tempur di markas provinsi paramiliter Pakistan Rangers di Karachi, Pakistan, pada 28 Juni 2026. (Ali Raza/AP)
JawaPos.com - Ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan kembali meningkat setelah militer Pakistan melancarkan operasi darat dan serangan udara di sepanjang perbatasan kedua negara pada Minggu (28/6) hingga pecah pada Senin (29/6).
Islamabad menyatakan operasi tersebut menewaskan 29 militan yang diduga berasal dari kelompok Pakistan Taliban (TTP), sementara pemerintah Taliban Afghanistan mengeklaim sedikitnya 36 warga sipil tewas dan 163 lainnya terluka akibat serangan itu.
Operasi militer ini dilakukan sebagai respons atas serangkaian serangan bersenjata yang belakangan mengguncang Pakistan, termasuk serangan mematikan terhadap markas pasukan paramiliter Rangers di Karachi yang menewaskan tiga tentara.
Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengatakan operasi tersebut menyasar basis-basis kelompok bersenjata yang berada di wilayah Afghanistan.
"Tiga target di Paktia, Paktika dan Kunar hancur saat serangan presisi," ujar Tarar melalui akun X, merujuk pada tiga provinsi di Afghanistan timur.
Tarar menambahkan bahwa sasaran operasi adalah tempat persembunyian dan markas kelompok Pakistan Taliban yang selama ini dituding berada di wilayah Afghanistan.
Di sisi lain, pemerintah Taliban Afghanistan membantah narasi Pakistan. Wakil Juru Bicara Pemerintah Taliban, Hamdullah Fitrat, mengatakan serangan lintas batas tersebut justru menimbulkan korban besar di kalangan warga sipil.
Menurut Fitrat, sedikitnya 36 warga sipil tewas dan 163 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara Pakistan.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!