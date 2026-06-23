Sempat Diwarnai Aksi 'Walk Out', Iran, AS, Pakistan dan Qatar Siapkan Tahap Baru Perundingan

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Iran, Amerika Serikat, Pakistan, dan Qatar telah menyelesaikan persiapan untuk tahap berikutnya dalam perundingan tingkat tinggi antara para pihak. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan perundingan mendatang akan berlangsung di bawah pengawasan sebuah komite tingkat tinggi.
"Berdasarkan kesepahaman yang telah dicapai, perundingan mendatang akan berlangsung di bawah pengawasan komite tingkat tinggi dengan partisipasi Ketua Majelis Syura Islam Iran, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Wakil Presiden Amerika Serikat, serta perdana menteri Pakistan dan Qatar," kata Gharibabadi seperti dikutip Press TV, dilansir dari Antara, Selasa (23/6).
Ia juga mengumumkan pembentukan empat kelompok kerja khusus untuk mendukung proses perundingan.
Keempat kelompok kerja tersebut mencakup Kelompok Kerja Penghentian Sanksi, Kelompok Kerja Nuklir, Kelompok Kerja Rekonstruksi dan Pembangunan Ekonomi, serta Kelompok Kerja Pemantauan dan Implementasi.
Sebelumnya, pada 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman secara jarak jauh yang mengatur penghentian konflik militer yang mulai berlangsung sejak 28 Februari.
Dokumen tersebut juga menetapkan jadwal pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta pemulihan pelayaran di Selat Hormuz oleh Iran.
Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat dengan mediasi Pakistan dan Qatar itu berlangsung di resor Burgenstock, Swiss, pada 21 Juni.
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