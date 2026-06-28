Moon Chae Won Resmi Menikah Hari Ini, Gelar Pernikahan Privat Bersama Kekasih Non-Selebriti

Ilustrasi foto dari x @hallyuforums

JawaPos.com - Chae Won akhirnya resmi melepas masa lajang setelah mengucapkan janji suci bersama sang kekasih yang berasal dari kalangan non-selebriti.

Pernikahan yang telah lama dinantikan penggemar itu menjadi penutup manis dari kisah cintanya sekaligus membuka lembaran baru dalam perjalanan hidup sang aktris.

Prosesi pernikahan berlangsung dalam suasana hangat dan intim dengan hanya mengundang keluarga serta sahabat terdekat kedua mempelai.

Sesuai dengan keinginan pasangan, seluruh rangkaian acara digelar secara tertutup demi menjaga kenyamanan keluarga, terutama karena sang mempelai pria bukan berasal dari industri hiburan. Lokasi dan detail prosesi pun sengaja dirahasiakan dari publik.

Jauh sebelum hari bahagia tiba, Moon Chae Won telah lebih dulu membagikan kabar pernikahannya melalui sebuah surat tulisan tangan yang ditujukan kepada para penggemar.

Dalam surat tersebut, ia mengungkapkan rasa syukur karena akhirnya bertemu seseorang yang membuatnya yakin untuk melangkah menuju fase kehidupan yang baru.

Ia juga mengaku merasakan campuran perasaan gugup, haru, sekaligus penuh kebahagiaan menjelang hari istimewanya.

Aktris yang dikenal lewat berbagai drama populer itu tak lupa menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang telah setia mendukungnya selama bertahun-tahun.

Menurutnya, cinta dan dukungan yang terus mengalir menjadi kekuatan besar yang mengantarkannya hingga berada di titik kehidupan yang membahagiakan saat ini.

Di tengah kabar bahagia tersebut, Moon Chae Won sempat diterpa berbagai rumor yang beredar di media sosial.

Mulai dari spekulasi mengenai identitas calon suaminya hingga isu kehamilan sebelum menikah menjadi bahan perbincangan publik.

Namun, melalui pernyataan resmi, pihak agensi dengan tegas membantah seluruh rumor tersebut dan menegaskan bahwa pernikahan ini merupakan keputusan yang telah dipersiapkan dengan matang oleh kedua mempelai.

Moon Chae Won juga memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut calon suaminya merupakan seorang dokter kulit yang usianya lebih muda darinya.

Ia menjelaskan bahwa informasi tersebut muncul akibat kesalahpahaman atas wawancara lama yang beredar di internet.

Sang aktris memilih untuk tetap menjaga identitas suaminya agar kehidupan pribadinya dapat berjalan jauh dari sorotan publik.

Menjelang hari pernikahan, Moon Chae Won sempat membagikan potret prewedding yang langsung mencuri perhatian.

Tampil anggun dalam balutan gaun pengantin berwarna putih, ia memancarkan aura bahagia yang begitu tulus.

Senyum hangatnya dalam setiap foto sukses membuat penggemar ikut merasakan kebahagiaan di momen spesial tersebut.

Ribuan ucapan selamat pun membanjiri media sosial sejak foto-foto itu diunggah.

Meski kini resmi menyandang status sebagai seorang istri, Moon Chae Won memastikan kecintaannya terhadap dunia akting tidak akan berubah.

Ia berjanji akan terus menghadirkan karya-karya terbaik dan menyapa penggemar melalui berbagai proyek baru di masa mendatang.

Pernikahan yang berlangsung pada 28 Juni 2026 ini pun menjadi awal dari perjalanan baru yang diharapkan dipenuhi kebahagiaan, sekaligus menandai langkah baru bagi salah satu aktris paling dicintai di industri hiburan Korea Selatan.