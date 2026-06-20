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Sischa Widya Maharani
Sabtu, 20 Juni 2026 | 17.23 WIB

Beri Nasihat Untuk Generasi 20-an Pernyataan Shin Min Ah Soal Menikah Tuai Perhatian

Shin Min Ah saat menjadi bintang tamu di YouTube Lee Young Ji. (YouTube Youngji Box Media)

 
JawaPos.com - Aktris Shin Min Ah membagikan pandangan jujurnya mengenai pernikahan yang langsung menarik perhatian publik. 
 
Pernyataan tersebut disampaikannya saat tampil sebagai bintang tamu dalam program YouTube I Have Nothing To Prepare yang dipandu Lee Young Ji.
 
Dalam video yang diunggah pada 19 Juni 2026, Lee Young Ji membuka percakapan dengan memberikan ucapan selamat kepada Shin Min Ah yang kini telah menikah dengan aktor Kim Woo Bin.
 
Young Ji kemudian mengaku belakangan ini banyak memikirkan soal pernikahan dan setiap orang memiliki perjalanan cinta yang berbeda-beda.
 
"Ada orang yang berpacaran lama tetapi tidak menikah. Sementara ada juga yang menikah setelah menjalin hubungan singkat," ujar Lee Young Ji dikutip dari Naver.
 
Karena rasa penasarannya, rapper sekaligus presenter tersebut bertanya kapan Min Ah merasa yakin bahwa dirinya harus menikah dengan pasangan yang dipilihnya.
 
Menanggapi pertanyaan tersebut, Min Ah justru memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. 
 
Ia mengatakan bahwa menurutnya, semakin lambat seseorang menikah justru bisa menjadi hal yang baik.
 
Namun, aktris tersebut menegaskan bahwa pernyataannya bukan berarti seseorang harus menjalin hubungan dengan banyak orang sebelum menikah.
 
Menurut Min Ah yang paling penting adalah bagaimana kita benar-benar memahami diri sendiri.
 
Ia juga menambahkan bahwa proses mengenali diri jauh lebih penting dibandingkan sekadar menetapkan kriteria pasangan ideal.
 
Istri dari Kim Woo Bin menyarankan agar seseorang memahami bagaimana dirinya bereaksi dalam berbagai situasi dan hubungan dengan orang lain sebelum memutuskan untuk menikah.
 
"Sebelum menikah, proses untuk mengetahui seperti apa dirimu dan bagaimana reaksimu dalam berbagai hubungan itu penting," tuturnya kepada Lee Young Ji.
 
Menurutnya, pemahaman terhadap diri sendiri dapat diperoleh melalui berbagai pengalaman hidup, baik dalam lingkungan pertemanan, pekerjaan maupun hubungan interpersonal lainnya.
 
Ia pun menghibur Lee Young Ji yang masih berada di usia 20-an dengan mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk terburu-buru memasuki jenjang pernikahan.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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