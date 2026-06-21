Tim Holland Mengkonfirmasi Bahwa telah Menikah dengan Zendaya

JawaPos.com – Tom Holland memberikan pernyataan yang mengarah pada konfirmasi bahwa dirinya telah menikah dengan Zendaya dalam wawancara terbaru bersama majalah Esquire.

Dilansir dari laman Variety pada Minggu (21/6), Aktor pemeran Spider-Man tersebut menyebut anggota keluarga mereka “semua hadir” ketika membahas foto pernikahan yang beredar.

Pernyataan itu menjadi pengungkapan paling jelas dari Holland mengenai status pernikahannya dengan Zendaya.

Rumor mengenai pernikahan Tom Holland dan Zendaya mulai ramai diperbincangkan sejak Januari setelah penata gaya Zendaya, Law Roach, menyebut bahwa pernikahan pasangan tersebut telah berlangsung

Pernyataan tersebut memicu berbagai spekulasi publik, termasuk munculnya sejumlah foto pernikahan palsu yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Zendaya kemudian menjelaskan bahwa banyak orang tertipu oleh gambar AI tersebut dan mengira foto itu merupakan dokumentasi asli.

Dalam wawancara bersama Esquire, Holland menjelaskan bahwa ia melihat sisi lucu dari kehebohan foto pernikahan hasil kecerdasan buatan tersebut. Ketika ditanya apakah ia perlu memberi tahu keluarganya mengenai foto-foto palsu itu, Holland menjawab bahwa keluarganya sudah berada di acara tersebut.

Namun, Holland memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail pernikahannya dengan Zendaya.

Selain membahas pernikahan, Holland juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Zendaya sebagai pasangan hidupnya. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka menjadi sumber dukungan karena keduanya memahami tekanan kehidupan sebagai aktor terkenal.

Holland menyebut Zendaya sebagai sahabat terbaiknya dan mengaku merasa paling bahagia serta aman ketika bersamanya.