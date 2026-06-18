9 Indikator Kesiapan Menikah yang Lebih Penting dari Sekadar Punya Cukup Uang

Jawapos.com - Kesiapan menikah sering kali disalah artikan sebatas kesiapan materi dan usia yang dianggap matang.

Nyatanya, fondasi pernikahan yang kokoh justru dibangun di atas kematangan emosional dan kemampuan beradaptasi dengan pasangan.

Tanpa adanya keselarasan nilai dan keterampilan menyelesaikan konflik, stabilitas finansial saja tidak akan cukup menjamin kebahagiaan jangka panjang.

Melansir hellosehat.com, goodstats.id dan mmchospital.co.id berikut adalah indikator nyata kesiapan menikah yang perlu dimiliki setiap individu sebelum melangkah ke jenjang pernikahan :

1. Kematangan Emosi

Kemampuan mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan sehat adalah fondasi utama sebuah pernikahan yang sehat. Individu yang sudah matang secara emosional mampu menghadapi konflik tanpa meledak-ledak dan tidak bergantung sepenuhnya pada pasangan untuk kebahagiaan pribadinya.

2. Kemampuan Berkomunikasi Dua Arah

Pernikahan yang bertahan bukan dibangun di atas romansa semata, melainkan di atas komunikasi yang terbuka dan jujur. Sebelum menikah, pastikan Anda dan pasangan telah terbiasa mendiskusikan hal-hal penting secara terbuka, termasuk perbedaan pendapat, harapan, dan kekhawatiran.

3. Stabilitas Finansial yang Realistis