Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 22 Juli 2026 | 02.33 WIB

Lee Do Hyun Dikonfirmasi Bintangi Film Aksi 'Nambol' Garapan Sutradara Lee Mo Gae

lee do hyun, lee byung hun, go yoon jung (x @heynoona_id) - Image

lee do hyun, lee byung hun, go yoon jung (x @heynoona_id)

JawaPos.com - Lee Do Hyun akan bergabung dalam jajaran pemeran film terbaru "Nambol".

Dikutip dari Dispatch, Lee Do Hyun akan beradu akting dengan Lee Byung Hun, Go Yoon Jung, dan sederet bintang lainnya dalam film bergenre aksi laga berlatar epik.

Lee Do Hyun dipercaya memerankan karakter Bo Kyung, seorang prajurit pemberani yang berada di garis depan pasukan.

Sosoknya dikenal memiliki kemampuan bertarung luar biasa dan mampu menerobos pertahanan musuh dengan aksi yang cepat serta penuh keberanian.

Bo Kyung juga digambarkan sebagai karakter yang menjunjung tinggi persaudaraan.

Ia akan menjadi tangan kanan yang setia bagi pemimpin para prajurit, Im Eok, yang diperankan oleh Lee Byung Hun. Hubungan keduanya diperkirakan menjadi salah satu elemen penting dalam alur cerita film.

Film ini juga menjadi ajang reuni Lee Do Hyun dengan Lee Mo Gae, yang sebelumnya bekerja sama dalam film blockbuster "Exhuma" (The Grave).

Kali ini, Lee Mo Gae menjalani debutnya sebagai sutradara film layar lebar setelah dikenal luas sebagai sinematografer di berbagai karya sukses.

Sebagai sinematografer, Lee Mo Gae telah membangun reputasi lewat film-film seperti "12.12: The Day" (The Spring of Seoul), "Exhuma", "Hunt", "The Match", dan "Emergency Declaration".

Melalui "Nambol", ia berambisi menghadirkan kisah berskala besar yang dipadukan dengan adegan aksi intens dan sinematografi yang memukau.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
KISS OF LIFE Resmi Umumkan Comeback Agustus dengan Single Album 'SWEAT' - Image
Entertainment

KISS OF LIFE Resmi Umumkan Comeback Agustus dengan Single Album 'SWEAT'

Rabu, 22 Juli 2026 | 02.28 WIB

Lamine Yamal Masuk Daftar Pemain Termuda yang Menjuarai Piala Dunia, Sejajar dengan Pele dan Ronaldo - Image
Piala Dunia 2026

Lamine Yamal Masuk Daftar Pemain Termuda yang Menjuarai Piala Dunia, Sejajar dengan Pele dan Ronaldo

Rabu, 22 Juli 2026 | 02.04 WIB

Ranking FIFA Terbaru: Timnas Spanyol Kembali ke Puncak Setelah Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Ranking FIFA Terbaru: Timnas Spanyol Kembali ke Puncak Setelah Piala Dunia 2026

Rabu, 22 Juli 2026 | 01.59 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore