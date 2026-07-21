Lee Do Hyun Dikonfirmasi Bintangi Film Aksi 'Nambol' Garapan Sutradara Lee Mo Gae

JawaPos.com - Lee Do Hyun akan bergabung dalam jajaran pemeran film terbaru "Nambol".

Dikutip dari Dispatch, Lee Do Hyun akan beradu akting dengan Lee Byung Hun, Go Yoon Jung, dan sederet bintang lainnya dalam film bergenre aksi laga berlatar epik.

Lee Do Hyun dipercaya memerankan karakter Bo Kyung, seorang prajurit pemberani yang berada di garis depan pasukan.

Sosoknya dikenal memiliki kemampuan bertarung luar biasa dan mampu menerobos pertahanan musuh dengan aksi yang cepat serta penuh keberanian.

Bo Kyung juga digambarkan sebagai karakter yang menjunjung tinggi persaudaraan.

Ia akan menjadi tangan kanan yang setia bagi pemimpin para prajurit, Im Eok, yang diperankan oleh Lee Byung Hun. Hubungan keduanya diperkirakan menjadi salah satu elemen penting dalam alur cerita film.

Film ini juga menjadi ajang reuni Lee Do Hyun dengan Lee Mo Gae, yang sebelumnya bekerja sama dalam film blockbuster "Exhuma" (The Grave).

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Kali ini, Lee Mo Gae menjalani debutnya sebagai sutradara film layar lebar setelah dikenal luas sebagai sinematografer di berbagai karya sukses.

Sebagai sinematografer, Lee Mo Gae telah membangun reputasi lewat film-film seperti "12.12: The Day" (The Spring of Seoul), "Exhuma", "Hunt", "The Match", dan "Emergency Declaration".