Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun Kembali Tertangkap Kamera Saat Berkencan

lim ji yeon & lee do hyun (x @infodrakor_id)
JawaPos.com - Hubungan Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun menjadi perbincangan hangat. Dilansir dari The Chosun, pasangan aktor yang telah berpacaran secara terbuka selama empat tahun itu dikabarkan terlihat menghabiskan waktu bersama di sebuah lapangan golf.
Kabar tersebut dengan cepat menyebar di berbagai komunitas daring dan menarik perhatian para penggemar.
Menurut seorang saksi, keduanya datang untuk bermain golf bersama dan terlihat menikmati waktu berkualitas tanpa banyak menarik perhatian.
Saksi tersebut mengaku sempat terkejut melihat penampilan Lee Do Hyun secara langsung. Ia menyebut sang aktor memiliki kulit yang lebih gelap karena aktivitas luar ruangan serta postur tubuh yang lebih atletis dibandingkan penampilannya di layar kaca.
Saksi juga mengungkapkan bahwa pasangan tersebut tampak sangat akrab dan penuh perhatian satu sama lain.
Lim Ji Yeon memang beberapa kali membagikan foto saat bermain golf melalui media sosial pribadinya, mulai dari sesi bermain di siang hingga malam hari dengan berbagai gaya busana golf.
Meski demikian, baik Lim Ji Yeon maupun Lee Do Hyun belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar terbaru tersebut.
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Ini juga bukan pertama kalinya pasangan tersebut terlihat berkencan di ruang publik. Pada Februari 2024, saat Lee Do Hyun masih menjalani wajib militer, keduanya sempat dikabarkan menikmati makan siang bersama ketika sang aktor mendapat cuti.
Saat itu, pihak agensi memilih tidak mengomentari kehidupan pribadi mereka, sementara sumber terdekat menyebut hubungan keduanya tetap berjalan dengan baik.
Momen tersebut kembali menjadi sorotan setelah film "Exhuma" yang dibintangi Lee Do Hyun mencatat kesuksesan besar di box office Korea Selatan.
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