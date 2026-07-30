Review Spider-Man: Brand New Day: Tom Holland Tampil Lebih Dewasa, Aksi Memukau Meski Cerita Dinilai Terlalu Ambisius 

Spider-man (x @discussingfilm)
JawaPos.com - Film Marvel Studios dan Sony Pictures, Spider-Man: Brand New Day, menuai ulasan dari para kritikus menjelang perilisannya.dikutip dari variety, banyak yang memuji perubahan Tom Holland yang menghadirkan sosok Peter Parker lebih matang dan emosional.
Namun, film ini juga dinilai terlalu berusaha menghadirkan banyak elemen sekaligus sehingga sebagian cerita terasa kurang mengalir.
Kisah film berlatar beberapa tahun setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home. Peter Parker kini hidup sendirian sebagai pahlawan tanpa identitas yang dikenali siapa pun, termasuk orang-orang terdekatnya.
Perubahan tersebut menghadirkan nuansa yang lebih kelam dan personal, memperlihatkan perjuangan Peter menghadapi kesepian sambil tetap melindungi New York dari ancaman baru.
Kekuatan utama film ini terletak pada penampilan Tom Holland yang berhasil menunjukkan perkembangan karakter Peter Parker menuju sosok yang lebih dewasa.
Adegan aksi juga dipuji karena terasa intens dan berskala besar, sementara hubungan emosional Peter dengan MJ yang diperankan Zendaya tetap menjadi salah satu elemen paling menyentuh dalam cerita.
Meski demikian, kritik diarahkan pada alur cerita yang dianggap terlalu padat dengan berbagai konflik dan ide baru. Variety menyebut film ini berusaha menghadirkan banyak lapisan cerita sekaligus, sehingga beberapa momen emosional kehilangan dampaknya.
Kendati begitu, perpaduan aksi, drama, dan humor khas Spider-Man tetap membuat film ini menghibur bagi penggemar Marvel.
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