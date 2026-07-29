Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon Jadi Bintang Tamu YouTube Epik High Jelang Rilis Spider-Man: Brand New Day

JawaPos.com – Jelang penayangan Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon membuat kejutan dengan tampil sebagai bintang tamu di konten YouTube milik grup hip-hop Korea Epik High.

Kolaborasi unik ini langsung mencuri perhatian penggemar karena mempertemukan tiga pemeran utama film Marvel tersebut dengan salah satu grup musik legendaris Korea Selatan.

Dilansir dari The Chosun, kehadiran Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon diumumkan melalui teaser program "Epic Case" yang diunggah di YouTube Epik High.

Dalam video tersebut, Tablo bahkan berseloroh dengan menyebut ketiganya sebagai "anggota Epik High dari luar negeri", merujuk pada persahabatan erat mereka yang disebut tak kalah kompak dari para personel Epik High sendiri.

Tablo mengungkap bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan salah satu dari tiga bintang utama tersebut. Meski belum membocorkan detailnya, pernyataan itu semakin memicu rasa penasaran penggemar.

Sejak teaser dirilis, berbagai reaksi antusias bermunculan di media sosial, menantikan pertemuan dua ikon hiburan dari Hollywood dan Korea Selatan tersebut.

Kolaborasi spesial ini dijadwalkan tayang melalui YouTube Epik High pada 30 Juli. Program tersebut diperkirakan akan menghadirkan obrolan santai sekaligus berbagai momen menghibur antara Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, dan para personel Epik High.