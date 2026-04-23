Anne Hathaway Dinobatkan sebagai Wanita Tercantik Dunia 2026 oleh Majalah People

JawaPos.com – Anne Hathaway dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia tahun 2026 oleh People.

Dilansir dari laman Gazeta Express pada Kamis (23/4), Penghargaan tersebut kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu aktris paling berpengaruh di Hollywood.

Pengakuan ini juga menjadi sorotan publik dan penggemar di seluruh dunia.

Hathaway dikenal luas melalui berbagai peran ikonik dalam industri perfilman. Ia membintangi film seperti The Princess Diaries, Les Misérables, dan The Devil Wears Prada. Kariernya yang konsisten selama lebih dari dua dekade membuatnya tetap relevan hingga saat ini.

Pada usia 43 tahun, Hathaway masih aktif dalam berbagai proyek besar. Ia dikabarkan tengah mengerjakan lima film sekaligus. Salah satunya adalah sekuel The Devil Wears Prada 2 yang sangat dinantikan penonton.

Dalam wawancara bersama People, Hathaway tampil di sampul majalah dengan gaun hitam elegan.

Anne Hathaway juga membagikan preferensi musiknya, termasuk menyukai karya Bad Bunny, Billie Eilish, dan Madonna. Hal ini menunjukkan sisi personalnya di luar dunia akting.

Hathaway mengungkapkan bahwa ia kini lebih nyaman dengan dirinya sendiri seiring bertambahnya usia.

Hathaway juga merasa lebih menikmati kehidupan dan karier setelah memasuki usia 40-an. Pengalaman tersebut membentuk pandangannya terhadap keseimbangan hidup.