Intip Go Youn Jung dalam Pemotretan Majalah @style, Berbicara Tentang Kemenangannya di ASEA 2026 hingga Drama Terbaru

JawaPos.com - Aktris Korea pemeran He Is Psychometric Go Youn Jung baru-baru ini menjalani pemotretan majalah @style di Asia Star Entertainer Awards (ASEA) tahunan ketiga, yang diadakan di Belluna Dome, Jepang.

Dikutip dari Soompi, Kamis (18/6), ia pun melakukan wawancara yang dilakukan setelah pemotretan, sang aktris menceritakan proyek-proyek terbarunya, kariernya, dan banyak lagi.

Paruh pertama tahun 2026 sangat sibuk bagi Go Youn Jung, melalui drama Netflix Can This Love Be Translated?” dan drama JTBC We Are All Trying Here.

Ia juga memikat hati penonton di platform OTT dan televisi, serta meraih prestasi penting dalam kariernya dengan memenangkan dua penghargaan di Asia Star Entertainer Awards (ASEA) 2026.

Sang aktris berkata, “Diundang ke upacara penghargaan besar seperti itu saja sudah sangat berarti, tetapi saya benar-benar bersyukur menerima dua penghargaan.”

Ia juga mengungkapkan rasa sukanya kepada para aktor senior yang berkolaborasi dengannya dalam proyek-proyeknya.

Lawan mainnya di We Are All Trying Here, Koo Kyo Hwan, ia berkomentar, “Saat berakting bersama, ada banyak momen di mana saya benar-benar merasa seperti berhadapan dengan Dong Man (karakter Koo Kyo Hwan) sendiri.”

“Saat Anda menonton aktingnya, ia tampak sangat bebas, tetapi ia jelas memiliki pendirian yang teguh, saya banyak belajar dan sangat terinspirasi,” ungkapnya.

Go Youn Jung juga berbagi pemikirannya tentang kembali berakting untuk musim kedua Moving, “Saya sangat senang bertemu kembali dengan para aktor senior dan teman-teman.”