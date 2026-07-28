Bikin Susah Move On! Rekomendasi Drama Romantis Korea Terbaik untuk Ditonton Saat Musim Panas

JawaPos.com – Musim panas selalu menjadi waktu yang tepat untuk menikmati drama Korea bertema romansa dengan suasana hangat, pemandangan indah, dan kisah cinta yang menenangkan.

Dikutip dari soompi, drama romantis favorit yang paling cocok menemani liburan musim panas. Daftar ini menghadirkan berbagai cerita, mulai dari romansa di tepi laut hingga kisah cinta yang penuh nostalgia.

Hometown Cha-Cha-Cha. Drama yang berlatar desa pesisir Gongjin ini menawarkan perpaduan romansa, komedi, dan kehangatan hubungan antartetangga. Keindahan laut, suasana pedesaan yang damai, serta chemistry para pemeran utama menjadikannya tontonan yang identik dengan nuansa musim panas.

Our Beloved Summer. Drama ini menghadirkan kisah mantan pasangan yang dipertemukan kembali bertahun-tahun setelah putus. Dengan sinematografi yang lembut, soundtrack yang menenangkan, dan cerita penuh nostalgia, serial ini menjadi pilihan tepat bagi penonton yang menyukai romansa emosional dan realistis.

Summer Strike juga masuk dalam daftar rekomendasi. Drama ini mengangkat kisah seseorang yang memutuskan meninggalkan hiruk-pikuk kota demi memulai hidup baru di desa kecil. Perjalanan menemukan ketenangan, persahabatan, dan cinta membuat drama ini menghadirkan nuansa penyembuhan yang cocok dinikmati saat musim panas.

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo direkomendasikan berkat kisah ringan, penuh tawa, serta karakter-karakter yang mudah disukai.

When the Camellia Blooms, yang memadukan romansa dengan kehidupan di kota kecil, menghadirkan kisah cinta yang hangat sekaligus menyentuh hati. Menurut para editor, drama-drama tersebut mampu menghadirkan suasana nyaman, penuh harapan, dan membuat penonton seolah ikut menikmati semilir angin musim panas bersama para karakternya.

Baik menyukai kisah cinta yang ringan, komedi romantis, maupun romansa yang penuh emosi, rekomendasi dari Soompi menawarkan pilihan yang beragam.

Deretan drama ini menjadi teman yang pas untuk menghabiskan waktu luang, sekaligus menghadirkan suasana liburan melalui kisah-kisah yang hangat dan menghibur.