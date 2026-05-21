Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun Tunjukkan Kedekatan Bak Saudara Kandung di Elle Korea

Kedekatan Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun di Elle Korea. (Naver)

JawaPos.com - Aktris Lim Ji Yeon kembali mencuri perhatian publik lewat chemistry manisnya bersama aktor Heo Nam Jun.

Hal ini tunjukkan keduanya saat tampil bersama dalam konten YouTube Elle Korea untuk mempromosikan drama terbaru mereka, My Royal Nemesis.

Melalui konten tersebut, interaksi mereka langsung menjadi sorotan karena terlihat sangat akrab dan natural.

Dalam video tersebut, Ji Yeon mengaku awalnya mengira Nam Jun adalah sosok yang dingin dan serius.

Namun setelah mengenalnya lebih dekat, ia justru merasa nyaman sejak pertama bertemu karena sifatnya yang ramah dan menyenangkan.

“Ternyata dia seperti anak anjing. Aku merasa ingin terus berbicara dengannya dan mengerjainya,” ujar Ji Yeon sambil tertawa dikutip dari Naver.

Sementara itu, Nam Jun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ji Yeon karena sudah lebih dulu mencairkan suasana saat proses reading drama berlangsung.

Ia mengaku sempat gugup bertemu kekasih Lee Do Hyun karena image kuat dan karismatik yang sering ditampilkan lewat karakter drama.

Tak hanya membahas chemistry, aktris drama populer The Glory tersebut juga membocorkan kebiasaan Nam Jun yang menjalani diet ketat berbasis daging selama proses syuting.

Sebaliknya, Nam Jun juga mengungkap sisi lain Ji Yeon yang disebut sangat easy going dan selalu menerima candaan di lokasi syuting.

Kedekatan keduanya pun sukses membuat penggemar semakin penasaran dengan chemistry mereka di drama My Royal Nemesis.