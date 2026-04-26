Tampil Serasi, Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun Jalani Pemotretan dengan ELLE Korea

Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun. (soompi)
JawaPos.com – Aktris Korea Lim Ji Yeon berkesempatan menjalani pemotretan dengan ELLE Korea.
Dilansir dari Soompi, Minggu (26/4), ia akan berperan di drama My Royal Nemesis bersama Heo Nam Jun, yang dimana mereka telah menunjukkan chemistry apik di pemotretan dan wawancara tersebut.
Lim Ji Yeon menggambarkan karakternya Shin Seo Ri sebagai karakter di mana seorang penjahat era Joseon dan seorang wanita modern hidup berdampingan dalam satu tubuh.
Lawan mainnya, Heo Nam Jun menggambarkan karakternya, Cha Se Gye, sebagai seseorang yang bertindak berdasarkan perhitungan daripada emosi.
Kedua aktor tersebut juga menunjukkan kepercayaan yang mendalam, Lim Ji Yeon berbagi, "Kami banyak membahas naskah dan membangun setiap adegan bersama."
Di sisi lain, Heo Nam Jun juga mengatakan, "Saya mengandalkan dia di setiap momen," menyoroti suasana kolaboratif di lokasi syuting di mana mereka dapat secara alami bertukar ide.
Menariknya, Lim Ji Yeon membayangkan hubungan mereka, membandingkannya dengan kopi dingin dan es krim, di mana hal-hal dingin menyatu untuk menciptakan rasa yang lebih dalam."
Heo Nam Jun menggambarkannya sebagai merah seperti burgundy, mengatakan itu adalah kombinasi intens yang menjadi lebih lembut semakin bercampur.
Foto dan wawancara lengkap Lim Ji Yeon dan Heo Nam Jun dapat ditemukan di majalah ELLE Korea edisi Mei.
