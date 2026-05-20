Meuthia Nabila
Rabu, 20 Mei 2026 | 19.22 WIB

MC Mong Minta Maaf kepada Baekhyun EXO karena Kontroversi Saat Siaran Langsungnya

MC Mong meminta maaf kepada Baekhyun EXO / Foto : Allkpop, X @BAEKHYUN_INB100

 

JawaPos.com - MC Mong sekali lagi menarik perhatian, melalui siaran langsung yang dipenuhi tuduhan dan pengungkapannya. 
 
Musisi tersebut juga secara tidak terduga, mengungkapkan kasih sayang serta permintaan maaf kepada Baekhyun EXO.
 
Dalam siaran langsung media sosial pribadinya pada tanggal 19 Mei, MC Mong mengungkapkan hal baik tentang Baekhyun EXO. 
 
“Baekhyun adalah orang yang benar-benar baik, sehingga saya bahkan tidak ingin membicarakannya lagi.” 
 
“Saya masih merasa sangat kasihan pada Baekhyun dan sangat, sangat menyayanginya. Tidak ada orang seperti dia,” ungkap MC Mong seperti yang dikutip Allkpop.
 
Pernyataan itu muncul, setelah MC Mong sebelumnya menyebut Baekhyun selama siaran langsung lainnya saat mengkritik paman CEO One Hundred, Cha Ga Won, yaitu Cha Jun Young.
 
Saat itu, MC Mong mengklaim bahwa Cha Jun Young sering mengatakan kepada Baekhyun, bahwa seorang pria harus tahu cara berjudi dan berulang kali menyarankan, untuk pergi ke Las Vegas bersama.
 
Sembari mengangkat tuduhan seputar perjudian ilegal yang melibatkan Cha Jun Young, MC Mong juga menyebut nama aktor Kim Min Jong. 
 
Mengetahui namanya terseret, pihak Kim Min Jong kemudian mengumumkan rencana untuk menempuh jalur hukum untuk menuntut MC Mong.
 
MC Mong tampak berhati-hati, dalam terhadap meningkatnya perhatian yang mengelilingi Baekhyun selama siaran terbaru.
 
Dia berulang kali menekankan, bahwa tidak ingin Baekhyun menderita kerugian yang tidak perlu karena terlalu baik.
 
Rapper tersebut juga mengungkapkan, detail mengenai kontrak artis dan biaya produksi yang terkait dengan One Hundred, sebuah perusahaan yang ia dirikan bersama Cha Ga Won. 
 
Ia mengklaim, album solo pertama Baekhyun menelan biaya produksi sekitar 10 miliar won (sekitar Rp117 miliar), sedangkan album kedua membutuhkan sekitar 5 miliar won (sekitar Rp58,6 miliar).
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
