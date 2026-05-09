Sischa Widya Maharani
Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.57 WIB

Soyou Bongkar Kisah Backstage Idol Generasi 2 yang Bikin Heboh

Soyou menceritakan kisah pertengkaran legendaris 'Incheon Battle' (Naver)

 
JawaPos.com - Soyou tampil di acara Knowing Bros dan membagikan berbagai cerita menarik soal kehidupan idol generasi kedua di balik layar.
 
Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika Soyou mengaku pernah menyaksikan langsung pertengkaran legendaris antara Kim Heechul dan Leeteuk.
 
Ia mengatakan keduanya benar-benar bertengkar sengit membuat suasana saat itu sangat heboh bahkan beberapa idol generasi saat itu banyak menyaksikannya.
 
Namun ketika ditanya apakah dirinya ikut melerai, Soyou justru menjawab santai bahwa itu bukan urusannya karena mereka bukan satu grup. Jawaban tersebut langsung membuat studio tertawa.
 
Pertengkaran tersebut bahkan dikenal di kalangan penggemar sebagai Incheon Battle. Tidak hanya member SISTAR yang menyaksikannya, beberapa idol lain seperti G-Dragon dan Taeyang juga disebut berada di lokasi saat kejadian berlangsung.
 
Beberapa bodyguard dikabarkan sempat turun tangan untuk melerai bahkan artis senior Se7en ikut mencoba menghentikan pertengkaran tersebut. 
 
Karena kejadian itu, member BIGBANG disebut sempat merasa takut dengan member Super Junior.
 
Selain membahas insiden tersebut, Soyou juga menceritakan reputasi SISTAR di kalangan idol generasi kedua. 
 
Lee Gikwang dan Sandeul mengaku mereka dulu sengaja berjalan pelan, diam-diam, bahkan sampai berjinjit saat melewati ruang tunggu SISTAR agar tidak membuat suara sebagaimana dilansir dari Naver.
 
Cerita itu semakin heboh ketika Kim Heechul bercanda bahwa bahkan berpapasan dengan member SISTAR saja terasa menakutkan karena grup tersebut punya aura yang sangat kuat di industri kpop saat itu.
 

